الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

تصوير سيئ وديكور تقليدي، بودكاست الزمالك يثير سخرية وانتقاد الجماهير (فيديو)

بودكاست قعدة زملكاوية
بودكاست قعدة زملكاوية

أثار بودكاست "قعدة زملكاوية"، الذي أطلق نادي الزمالك أولى حلقاته  أمس عبر قناته الرسمية على يوتيوب، موجة من الانتقادات بين جماهير القلعة البيضاء.

ويقدّم البودكاست نجم الزمالك السابق محمد صبري، في محاولة لتقديم محتوى حواري يخص النادي، إلا أن ردود الفعل الجماهيرية جاءت سلبية في غالبيتها، حيث انتقد العديد من المشجعين جودة التصوير والديكور، معتبرين أن المستوى الفني لا يليق بمنصة رسمية للنادي.

وأعربت الجماهير عن استيائها من المظهر العام للبودكاست، مشيرة إلى ضعف الإمكانيات التي أثرت على جودة الإنتاج، مما انعكس سلبًا على الانطباع الأول عن البرنامج.

مشيرين إلى  أن البودكاست كان يعتبر بثا مباشرا ولم تظهر خلاله أي لمسات فنية من ناحية "المونتاج" وحصل على 27 ألف مشاهدة فقط خلال 24 ساعة رغم أنه منشور على منصة رسمية لنادي الزمالك.

كما انتقدت الجماهير موعد انطلاق البودكاست "يوم 8 رمضان" برغم أن من المتعارف عليه انطلاق البودكاست مع بداية شهر رمضان.

وانهالت المقارنات بين الأهلي والزمالك في البودكاست أيضا، حيث أشارت بعض الجماهير إلى الجودة المقدمة في بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ.

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