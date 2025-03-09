الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

عزز فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من البريميرليج.

كواليس تدخل محمد صلاح لمنع تغيير ليفربول

وخلال مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون، حاول محمد صلاح منع تغيير متأخر لفريقه بسبب مخاوفه من خرق قاعدة كروية غير معروفة بشكل واسع، مما استدعى تدخل الحكم.

ولأوضحت صحفية ديلي ميل البريطانية أن هذه القاعدة تتعلق بإتاحة إجراء تغيير سادس في المباراة، وهو ما يُسمح به في ظل ظروف معينة مثل تغيير الإصابة بالرأس، كما حدث عندما تم استبدال لاعب ساوثامبتون جان بيدناريك في وقت سابق من المباراة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن تصرفات صلاح ناتجة عن سوء فهمه لهذه القاعدة، لكن ليفربول كان مسموحًا له قانونًا بإجراء التغيير الإضافي، مما تجنب أي خصم نقاط محتمل.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون وترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وسجل داروين نونيز هدفا لصالح ليفربول بجانب ثنائية للنجم المصري محمد صلاح، بينما أحرز هدف ساوثهامبتون اللاعب ويل سمولبون.

ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة كاملة عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

وخاض ليفربول 29 مباراة في الدوري الإنجليزي مقابل 27 مباراة لعبها آرسنال حتى الآن.

موعد حسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي

وربما يتوج فريق المدرب الهولندي أرني سلوت باللقب مبكرا حال استمرار نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن 78 نقطة قد تكون كافية لتتويج ليفربول باللقب وإذا خسر آرسنال مبارياته الأربع المقبلة فقد يتوج سلوت باللقب ضد فولهام في نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وإذا تم تقليص الفارق بين ليفربول وآرسنال إلى 13 نقطة، اليوم الأحد، حال فوز الجانرز على مانشستر يونايتد، فسيتم تأكيد تتويج ليفربول باللقب في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من أبريل عندما يستضيف توتنهام هوتسبير، قبل أربع جولات من نهاية الدوري الإنجليزي.

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