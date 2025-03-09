برونو فيرنانديز يعادل إنجاز محمد صلاح وهالاند

انضم النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لقائمة مميزة، بعد هدفه في شباك آرسنال.

وسجل برونو فبرنانديز هدف فريقه خلال التعادل مع آرسنال (1-1)، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في قمة لقاءات الجولة 28 من البريميرليج.

برونو فيرنانديز يكرر سجل محمد صلاح وهالاند

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد شارك برونو فرنانديز بشكل مباشر في 25 هدفًا أو أكثر في المواسم الثلاثة الماضية (12 هدفًا و13 تمريرة حاسمة هذا الموسم).

وأضافت الشبكة، أن برونو أصبح واحدًا من ثلاثة لاعبين فقط فعلوا ذلك مع نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب محمد صلاح نجم ليفربول وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بينما صار رصيد مانشستر يونايتد 34 نقطة، في المركز الرابع عشر.

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