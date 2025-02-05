الأربعاء 05 فبراير 2025
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مياه الشرقية تنظم قافلة لتقديم الخدمات لأهالي أبو كبير

قافلة مائية لتقديم
قافلة مائية لتقديم خدمات مياة الشرب والصرف بابوكبير

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية إلى أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافلة مائية لخدمة الأهالي بمدينة أبو كبير. 

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 وذلك على مدار 3 أيام متتالية لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للأهالي وذلك بمراكز الشباب والوحدات الصحية ومجلس المدينة وعقب أداء الصلوات بالمساجد بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسل الشبكات وصيانة غرف ومطابق الصرف الصحي ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب. 

وكذلك رصد الوصلات المخالفة والتراكمات بالعدادات مع حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن تقديم خدمات مميزة لهم لافتا الي أن الهدف من تنظيم القوافل المائية هو تحقيق التواصل المستمر مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة وكذا تعريفهم بالخدمات المقدمة من الشركة والتركيز على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارها على الصحة العامة.

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين . 

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المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة الشرقية المهندس حاوم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذا للمبادرة الرئاسية الادارة العامة للتوعية

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