إصلاح ماسورة مياه مكسورة في الزقازيق بالشرقية

قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة تنفيذ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه شرب على ناصية المحاريث والهندسة وذلك بشارع عبد العزيز على بمدينة الزقازيق، وتم رد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وقدم المواطنون الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي على سرعة حل المشكلات لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين إليهم.

ويأتى هذا في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستجابة السريعة والفورية لحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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