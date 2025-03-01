السبت 01 مارس 2025
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محافظات

مصرع مواطن في حادث سير بالشرقية

إسعاف
إسعاف

لقي مواطن مصرعه في حادث سقوط سيارة ملاكي في مياه بحر أبو الأخضر بنطاق قرية الشبانات بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، كان في طريقه لأداء واجب العزاء بالقرية وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث.

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بلاغ انقلاب سيارة بمياه بحر أبو الأخضر بالزقازيق

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية، بلاغًا من الأهالي بسقوط سيارة ملاكى في مياه بحر أبو الأخضر بنطاق قرية الشبانات بدائرة مركز شرطة الزقازيق على الفور انتقلت قوات الشرطة برفقة فرق الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وبدأت أعمال البحث والتمشيط في محيط المنطقة المحددة.

وبعد جهود مكثفة تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة من قاع الترعة وتبين أنها سيارة ملاكي بداخلها شخص مقيم محافظة اخري، كان في طريقه لأداء واجب العزاء بالقرية بحسب- شهود عيان.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت على الفور فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السيروتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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