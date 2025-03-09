طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إحدى أهم القضايا في عصرنا الحديث، وهي الذكاء الاصطناعي "AI"، وتأثيراته على حياتنا اليومية، وتعاملاتنا مع الآخرين.

وقال الدكتور علي جمعة: نتيجة للتطورات الهائلة في التكنولوجيا الحديثة، والتقدم العلمي، تغير كثيرا معيار تقويم الأشياء، بل والحكم عليها من الخير والشر؛ مما أحدث فجوة في العرف العام لدى الناس، وظهر الذكاء الاصطناعي، فأصبحت وسائل التوثيق التي كنا نقول فيها زمان: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وهو حديث نبوي شريف يمنعنا من الشائعات ومن الكذب ومن تناقل الأخبار دون توثيق ودون تأكد، أصبحنا اليوم بعد الذكاء الاصطناعي والتطور الشديد لا نثق حتى فيما نراه، فنرى إنسانا يتكلم ويتحرك ولكنه في الحقية لم يتكلم هذا الكلام، ولم يتحرك هذه الحركة، وكثير، خاصة في مجال السياسة والفنون والمشاهير، ما تلفق لهم هذه المصائب.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وبسبب الذكاء اصطناعي خاف بعضهم حتى على النصوص المقدسة أن تحرف عن طريقه، فهو يستطيع الآن أن ينشئ نصا بمخزون ما فيه من نصوص سابقة، ويكون هذا النص لم يؤلفه إنسان أو لم يرتبه عالم.

ونريد أن نعالج هذه القضية وهذا الحال وتلك المسألة في لقائنا هذا.

وسألته فتاة من الحاضرات: شخص ميت عزيز أحضرت صورته وعالجتها بالذكاء الاصطناعي خليتها كأنها حية، بتتحرك.. حرام وللا حلال؟

ورد الدكتور علي جمعة: هل هذا التحرك سيستعمل في توثيق حاجة؟.. هاديلك أمثلة، هاخليه يتكلم، رغم كونه ميتا، بأنه أوصى بوصية.. وهو لم يوصِ.. يعني فيه كذب وأكل مال الناس بالباطل، لأن هذا تزوير ممنوع.. هل هذا فيه منفعة.. نتأمل ونفكر مع بعض، لأن الإجابة إنه لو كان فيه منفعة نعمله، ولو مكانش فيه منفعة ما نعملوش.. ودي حاجة جديدة علينا وعليكم كمان.. لسة الجيل اللي هايتولد وهايشوف الحاجات دي من ساعة الولادة هايعتبرها شيء طبيعي، لكن أنتم دخلت عليكم لسة دلوقتي، فاتعلمتوها الآن.

فنسأل أنفسنا: هو إيه هو الهدف إني أخللي المتوفى العزيز، أحركه بالشكل ده.. هل أنا باعمل كدة تحدي أو جيم وتقضية وقت يعني.. وللا باستأنس به كـ"ونس"؟

إثارة الشجون وزيادة الحزن

هل هذا سيؤثر في إثارة الشجون وزيادة الحزن، وعدم نسيان الفراق.. اللي ربنا خلقه مفيش فيه حكاية التحريك بعد الموت، هو ليه ربنا ما خلقش لنا كدة من الأول.. من طبع الإنسان أن ينسى الحزن، ولذلك نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن أن نقيم الحداد على الميت فوق ثلاث ليالٍ، حتى مفيش عزاء بعد 3 ليالٍ.. ولو فيه حالة وفاة.. بنتقابل ونتكلم: الله يرحم أبوك.. الله يرحم أخوك، بنتكلم عن شيء ماضي، فيزول الحزن.. لكن لو أنا فضلت في الحزن ده، باشعلل فيه.. كل ما يهدى أوقده، هل ده مناسب للإنسان.. للصحة العقلية والنفسية بتاعته؟ هل ده مناسب لسعادة الإنسان.. عايزين نفكر، مش ضروري نعرف دلوقتي هو صح وللا غلط لأن أي حاجة صح هاتبقى حلال، وأي حاجة غلط هاتبقى حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار.. بس عايزين نفكر مع بعض.. عايزين نعمل عصف ذهني.. غنتي تفكري وتتخيلي بالتصور المبدع إنه ده هايعمل إيه في الإنسان.. يبقى أولا: المناقشة.. ثانيا: التخيل.. ثالثا: التجربة.. ياللا نجرب.. ونخللي اللي ميت بيتحرك ويتكلم، ويروح وييجي، ونشوف أثر ده عليا وعلى غيري، ما هو ممكن تعمليها في صورة Fine.. حلو وشيء لطيف يعني، وغيرك يتضرر بسببها.. جدو ده اللي عملناه بهذه الكيفية عايزة جدك يبقى معاكي، علشان كنتي بتحبيه، بس مامتك اللي هي بنته، ممكن تتأثر جدا، فالعلماء قالوا عن هذا الحديث: لا ضرر لنفسك، ولا ضرار لغيرك.. يعني واحنا بنبحث ونناقش عايزين العقلية العلمية اللي تبحث وتحلل التجربة.. تعمل Analyzes.. ونشوف هل ياترى اللي باعمله ده نافع لي وضار لغيري؟، وللا ضار لي ولغيري؟ أو نافع لي ولغيري؟

نقبل النفع ونرفض الفساد

وقال: وبناء عليه يبقى فيه نية علشان أنفع الناس.. من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل.. يبقى احنا طالبين كل النفع، وكل الفساد احنا رافضينه.

بيقى دي إجابة السؤال وما يشابهه، ما موقفنا من الحاجات الحديثة.. أن نطلع عليها، ونفهم ما وراءها، ازاي اتعملت.. أن نفهم ازاي تقاوم، لو احنا حبينا نعمل لها قفل، نعمل لها بلوك، "نبلكها" ازاي؟.. عايزين نتعمق في هذا.. وبعدين نشوف هي نافعة وللا ضارة عن طريق التفكر والمناقشة والتجربة.. وبعدين نقرر ساعتها كيف نتعامل مع هذا الوافد الجديد.. إما نقبله أو نرفضه أو هناك شروط له.. إما إنه وحش جدا، أو حلو جدا، أو فيه شروط، ونحدد الشروط، ونقول ما تعملوش كذا.

ده نوع من أنواع التعامل مع كل ما هو جديد من هذه التطورات الرهيبة التي يعيشها بنو الإنسان.

هل الرسم حرام؟

وتساءلت إحدى البنات: أنا باحب الرسم فيه ناس كتير بتقول إنه حرام، فهل هو حرام وهاخد عليه سيئات؟

وأجاب عضو هيئة كبار العلماء: الرسم يقول فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم: وهو ينهى عما أسماه "الصورة" في لغة العرب، وهي التمثال المجسم المعبود، فقال: "إلا رقما في ثوب"، يعني خطوط رسمتُها في الثوب.. مش مجسم.. وحطيت فيه خطوط.. زي "الكنافاه".. وزي طلإيتامين"، والرسومات اللي بتكون موجودة في القماش.. ده حلال.

حكم النحت في الإسلام

وأضاف الدكتور علي جمعة: ده بيولد سؤال تاني: طيب هل النحت حرام؟ في "البزار" (يقصد: الحافظ الشهير أَبو بكر أَحمد البزّار صاحب "المسند")، قال: إذا ذهبت الرأس فلا تمثال، يعني يتكلم عن التمثال الكامل، وفي البخاري: "فإن الله يأتي بالمصور"، النحات اللي عمل تمثال علشان يتعبد، زي اللي عمل هبل ونسر ويعوق.. اللي كان بيتعبد، "فيقول له أحيه"، لو تملك الروح، "فيعجز" عن هذا.. الكلام ده موجود في النحت.. هل النحت مطلقا، وللا علشان العبادة.. العلماء قالوا: لا، لو كان النحتُ حراما، مطلقا كان ربنا حرمه على سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان كان بيعمل التماثيل، مش من أجل العبادة، إنما ممكن من أجل الزينة.. التعليم.. الحماية وهكذا.. زي الحماية في القلاع والحرب، العدو يصوب عليها ويخسر ذخيرة وجزءا من سلاحه.



التماثيل دي لم يكن يقصد بها العبادة فما تبقاش هي الصورة التي حرمها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا هي الصورة التي يأتي الشخص يوم القيامة فيقال له انفخ ما صورت.



نص العلماء على أن الصورة غير الكاملة، أي التمثال غير الكامل، زي التماثيل النصفية، زي التمثال وفيه فحوة في وسطه.. كل هذه الأشياء تصبح خارج النهي عن صناعة التمثال المعبود.



طيب هو فيه حد دلوقتي بيعبد التماثيل؟.. في أمة الإسلام مفيش.. وفي أمة المسيحيين واليهود مفيش.. إنما ما زالت بعض الديانات فعلا بتعبد التماثيل إلى الآن.. يعتقد أن هذا التمثال هو مصدر الحياة.. ما زالت هناك بعض هذه العقائد.



وطرح د. علي جمعة تصورا مختلفا، وقال: لما يكون عندي مصنع وباعمل فيه Decoration.. أو ديكور عبارة عن تماثيل صغيرة، وجاءني الناس اللي بيعبدوا التماثيل من دون الله، وقالوا لي: اعمل لنا تمثال علشان نعبده.. يحرم علي أن أعلمه لهم.. هنا يدخل هذا في النهي.



في الحديث دخل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على السيدة عائشة، فوجد ثوبا به تصاوير.. فبعض العلماء قالوا كان فيه تماثيل، وبعضهم قال كان عليه طباعة مجسمة، بارزة.



ودخل مرة تانية ولقى ستارة مرسوم عليها حاجات تشغله في الصلاة، فقال لها بلاش الحاجات دي علشان بتشغلني في الصلاة، فالسيدة عائشة قطعتها، فبقى نصف الصورة اللي مفيهاش حياة ولا بروز.. وما بتشغلش عن الصلاة جائزة لأنها اتخذتها أكياس مخدات.

بروفايل الواتساب

وسألت إحدى الطالبات الحاضرات: لو فيه حد ميت، وأنا حطيت له صورة "بروفايل" على الواتساب.. كدة يكون بيتعذب في قبره؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: الأمر إذا ضاق اتسع.. بمعنى أن الواتساب هو "فوتونز" أي ومضات.. يعني مش حياة حقيقية.. التليفزيون، هو المذيع بيكون فيه برنامج في القناة وهو بيقول نشرة الأخبار، وأنا شايفه أمامي على "المنيتور" أو على الشاشة.. هو المذيع ده حقيقي وللا مش حقيقي.. هو موجود في مدينة الإنتاج أو في ماسبيرو، بيقول، دلوقتي فعلا، نشرة الأخبار اللي أنا سامعها.. أمال إيه الصورة اللي أمامي دي؟! هي مجموعة ومضات بتتجمع على الشاشة بطريقة معينة بحيث تظهر الصورة، عاملة زي المرآة، لما حسن يقف أمامها تدي صورة حسن.. حسنية وقفت أمامها تدي صورة حسنية.. مفيش حسن بيقف فيطلع صورة علي!!

انعكاس الضوء.. وفيه photon.. الحاجات دي مفيهاش النهي الموجود في الإنشاء.. الإنشاء كان لغرض أول: أن يضاهي خلق الله، والغرض الثاني: أن يكون ذلك شاغلا عن عبادة الله، سبحانه وتعالى.

فيه سؤال بنسأله لأنفسنا: هل اللي انتي بتعمليه ده بيشغلك عن عبادة الله؟، هل هاتعبدي الصورة دي من غير الله؟ قلبك هايتعلق بها بحيث إنك تعصي ربنا أول ما تشوفيها؟.

أجابت الفتاة: لا.. فقال: إذن ده لا علاقة له بما نتكلم فيه في الشرع الشريف من تنزيه الإنسان عن الشرك، أن يعطله شيء عن عبادة الله، سبحانه وتعالى.

تعليق الصور على الحائط

وتساءل طالب: لما أعلق صورة على الحائط، الملائكة لن تدخل البيت؟

وأجاب المفتي الأسبق: لا.. لأن الملائكة لا تدخل البيت إذا كان فيه تمثال معبود.. هل أنت تعبد الصورة المعلقة؟ لا.. هل الصورة دي تمثال؟ الفوتوجرافي كله لما جينا نترجمه، ترجمناه بأنه "صورة"، لأن أنا شكلي في المرآة صورة، فأسموه صورة.. بس هو في الحقيقة مش صورة ده ظل.. فيه الشعاع الضوئي سقط مني وراح للمرآة فانعكس، فالصورة في المرآة انعكاس، بس سميناها صورة لأنها الخالق الناطق.. هي فاطمة وهي حسنية وهو علي.. فقلنا عليها صورة طبق الأصل.. لكن في الحقيقة مش صورة.. ولذلك لما مفتي الديار الشيخ محمد بخيت المطيعي، رضي الله تعالى عنه، سأله السيد أحمد بن الصديق: هل الصورة حرام؟ ألف له كتاب: "الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي".. لم يقل التصوير وسكت، لا، جاب كلمة "الفوتوغرافي"، واحنا ترجمناها ترجمة غير دقيقة، مش هاقول غير صحيحة، هي صواب.. سببت اللبس الصورة بمعنى ما بين التمثال المعبود، اللي فيه نهي، وما بين الصورة المعلقة في البيت.. فالصورة اللي في البيت هي عبارة عن احتباس الظل وده مفيش فيه حكم.. زي ما بيقول الشيخ بخيت: كأنك وقفت أمام المرآة ومشي.. والمرآة حبست الصورة، احتباس ظل.. وده اللي كان بيحصل في الكاميرا أيام الفيلم الحساس، والورق الحساس.. الورق أو الفيلم بيحبس صورتك، وبنحطها بعد كدة على الورق، هو نفس اللي بنعمله دلوقتي، بس بقى ديجيتال، بدل ما نركب فيلم ونشيل فيلم. كان زمان الكاميرا تعمل 72 صورة.. 36 في 2.. النهاردة تعمل لها 900 ألف صورة بالديجيتال.

تعديل الصور بالـ AI

وسألته فتاة: أنا لو باعدل الصور بالـ AI، علشان باشيل منها حاجة مضايقاني.. مثلا لو متصورة في مكان وفيه حيوان، مش حابة يظهر في الصورة؟

وأجاب الدكتور علي جمعة: مفيش مانع، لأنك لو بترسمي نفسك لوحدك، وترسمي نفسك مع الحيوان، وترسمي نفسك في مكان آخر، التقنيات دي كلها مفيش مانع منها، لأنه مفيش ضرر فيها.. امتى يكون فيها حرام؟ لما يكون فيها تزوير، مثلا عايزة تثبتي بالدليل ده إنك لم تكوني في هذا المكان فرحتي شايلة كل الشجر اللي ورا، وحاطة كمان مكان آخر.. شهادة زور أمام المحكمة، هنا حرام، لكن في نفسها انتي مش عاجبك الحاجة دي، أو عايزة تبقي لوحدك، وعن يمينك وشمالك شخصين آخرين، فحذفتيهم.. ده مفيش مانع منه، إنما تزوير الأدلة هو ده اللي يكون فيه مانع.



واختتم قائلا: بذلك نرى أنه إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن الأمور بمقاصدها، وأن تعاملنا مع كل جديد نبحث فيه عن المقاصد الشرعية، والمصالح المرعية، وأننا لا نريد أذية لأحد، ولا ضرر لأحد.. لأنفسنا ولا غيرنا، وأننا نقبل كل جديد بهذه القاعدة وبهذا الشرط.. بشرط ألا نترك قيم أخلاقنا، وإنسانيتنا، وبشرط ألا نترك أحكام ديننا، وكل مت هو جديد إنما علمه الله، سبحانه وتعالى، لابن آدم.. علم الإنسان ما لم يعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.