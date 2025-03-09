الأحد 09 مارس 2025
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دين ودنيا

طالبة تسأل: هل الرسم حرام؟ علي جمعة يرد

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إحدى أهم القضايا في عصرنا الحديث، وهي الذكاء الاصطناعي "AI"، وتأثيراته على حياتنا اليومية، وتعاملاتنا مع الآخرين.

هل الرسم حرام؟

وتساءلت إحدى البنات: أنا باحب الرسم فيه ناس كتير بتقول إنه حرام، فهل هو حرام وهاخد عليه سيئات؟ 
وأجاب عضو هيئة كبار العلماء: الرسم يقول فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم: وهو ينهى عما أسماه "الصورة" في لغة العرب، وهي التمثال المجسم المعبود، فقال: "إلا رقما في ثوب"، يعني خطوط رسمتُها في الثوب.. مش مجسم.. وحطيت فيه خطوط"، والرسومات اللي بتكون موجودة في القماش.. ده حلال.

حكم النحت في الإسلام

وأضاف الدكتور علي جمعة: ده بيولد سؤال تاني: طيب هل النحت حرام؟ في "البزار" (يقصد: الحافظ الشهير أَبو بكر أَحمد البزّار صاحب "المسند")، قال: إذا ذهبت الرأس فلا تمثال، يعني يتكلم عن التمثال الكامل، وفي البخاري: "فإن الله يأتي بالمصور"، النحات اللي عمل تمثال علشان يتعبد، زي اللي عمل هبل ونسر ويعوق.. اللي كان بيتعبد، "فيقول له أحيه"، لو تملك الروح، "فيعجز" عن هذا.. الكلام ده موجود في النحت.. هل النحت مطلقا، وللا علشان العبادة.. العلماء قالوا: لا، لو كان النحتُ حراما، مطلقا كان ربنا حرمه على سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان كان بيعمل التماثيل، مش من أجل العبادة، إنما ممكن من أجل الزينة.. التعليم.. الحماية وهكذا.. زي الحماية في القلاع والحرب، العدو يصوب عليها ويخسر ذخيرة وجزءا من سلاحه.

التماثيل دي لم يكن يقصد بها العبادة فما تبقاش هي الصورة التي حرمها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا هي الصورة التي يأتي الشخص يوم القيامة فيقال له انفخ ما صورت.
نص العلماء على أن الصورة غير الكاملة، أي التمثال غير الكامل، زي التماثيل النصفية، زي التمثال وفيه فحوة في وسطه.. كل هذه الأشياء تصبح خارج النهي عن صناعة التمثال المعبود.

طيب هو فيه حد دلوقتي بيعبد التماثيل؟.. في أمة الإسلام مفيش.. وفي أمة المسيحيين واليهود مفيش.. إنما ما زالت بعض الديانات فعلا بتعبد التماثيل إلى الآن.. يعتقد أن هذا التمثال هو مصدر الحياة.. ما زالت هناك بعض هذه العقائد.

وطرح علي جمعة تصورا مختلفا، وقال: لما يكون عندي مصنع وباعمل فيه Decoration.. أو ديكور عبارة عن تماثيل صغيرة، وجاءني الناس اللي بيعبدوا التماثيل من دون الله، وقالوا لي: اعمل لنا تمثال علشان نعبده.. يحرم علي أن أعلمه لهم.. هنا يدخل هذا في النهي.

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في الحديث؛ دخل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على السيدة عائشة، فوجد ثوبا به تصاوير.. فبعض العلماء قالوا كان فيه تماثيل، وبعضهم قال كان عليه طباعة مجسمة، بارزة.
ودخل مرة تانية ولقى ستارة مرسوم عليها حاجات تشغله في الصلاة، فقال لها بلاش الحاجات دي علشان بتشغلني في الصلاة، فالسيدة عائشة قطعتها، فبقى نصف الصورة اللي مفيهاش حياة ولا بروز.. وما بتشغلش عن الصلاة جائزة لأنها اتخذتها أكياس مخدات.

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