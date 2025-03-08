لو معنديش إقبال على الصلاة، إزاي أخلق لنفسي الدافع؟ على جمعة يجيب

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحديث عن أهمية الصلاة.

وقال الدكتور علي جمعة: الصلاة عظيمة، وهي خير موضوع، تشغل الأذهان للإنسان؛ لأنها صلة بين العبد وربه، ولأنها فرصة لا تعوض في المناجاة والدعاء، ولأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.

إزاي أحب الصلاة؟

وتساءلت فتاة: لو معنديش دوافع تجاه الصلاة، إزاي أخلق لنفسي الشغف أو الحب تجاه الصلاة؟

وأجاب الشيخ علي جمعة، قائلا: ربنا، سبحانه وتعالى، يقول: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر".. ذكر الله أكبر من الصلاة، وسيدنا، صلى الله عليه وسلم، كان يقول: "لا يزال لسانك رطبا بذكر الله".. ويقول الله، سبحانه وتعالى: "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات".. "واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون".. "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون".. كثرة الذكر خارج الصلاة تنشئ لك شغفا للصلاة، وشوقا لها، واشتياقا لأدائها.

الصيام أحب الأعمال إلى الله

شاب: الصيام أحب الأعمال إلى الله.. ليه؟! مع أن الصلاة هي أول ما نحاسب عليه؟



ورد الدكتور علي جمعة: الصلاة هي الأهم والتي إذا حسنت وصلحت صلح العمل كله.. لكن الصيام أحب إلى الله من حيث أنه سرٌ بينه وبينك.. وانت بتصلي الكل شايفك، لكن الصيام أنا مش شايفك، ممكن تدخل "في الخباثة".. تاكل أوتشرب، وتطلع بعد ما مليت بطنك تقول إنك صايم.. الصيام محدش يعرف يثبته أو ينفيه عنك، بينك وبين ربنا، لكن الصلاة ممكن.. لما ألاقيك قاعد تتساهر أو تلعب جيم، من أذان الظهر لغاية العصر، ولم تصلِّ، فالصيام علاقة خاصة، جعلته أحبَّ إلى الله، ده سر تقديم الصيام في بعض النصوص على الصلاة.



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