السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

لو معنديش إقبال على الصلاة، إزاي أخلق لنفسي الدافع؟ على جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

 استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحديث عن أهمية الصلاة.

وقال الدكتور علي جمعة: الصلاة عظيمة، وهي خير موضوع، تشغل الأذهان للإنسان؛ لأنها صلة بين العبد وربه، ولأنها فرصة لا تعوض في المناجاة والدعاء، ولأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.

 

إزاي أحب الصلاة؟

 وتساءلت فتاة: لو معنديش دوافع تجاه الصلاة، إزاي أخلق لنفسي الشغف أو الحب تجاه الصلاة؟ 
وأجاب الشيخ علي جمعة، قائلا: ربنا، سبحانه وتعالى، يقول: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر".. ذكر الله أكبر من الصلاة، وسيدنا، صلى الله عليه وسلم، كان يقول: "لا يزال لسانك رطبا بذكر الله".. ويقول الله، سبحانه وتعالى: "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات".. "واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون".. "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون".. كثرة الذكر خارج الصلاة تنشئ لك شغفا للصلاة، وشوقا لها، واشتياقا لأدائها.

الصيام أحب الأعمال إلى الله

شاب: الصيام أحب الأعمال إلى الله.. ليه؟! مع أن الصلاة هي أول ما نحاسب عليه؟

بلاش نفضح اللي بيصلي بسرعة، علي جمعة يشرح شروط القبلة الصحيحة وحكم الصلاة بدون طهارة

فتاة تسأل: هل الصلاة بدون إسدال ولا خمار صحيحة؟ علي جمعة يجيب


ورد الدكتور علي جمعة: الصلاة هي الأهم والتي إذا حسنت وصلحت صلح العمل كله.. لكن الصيام أحب إلى الله من حيث أنه سرٌ بينه وبينك.. وانت بتصلي الكل شايفك، لكن الصيام أنا مش شايفك، ممكن تدخل "في الخباثة".. تاكل أوتشرب، وتطلع بعد ما مليت بطنك تقول إنك صايم.. الصيام محدش يعرف يثبته أو ينفيه عنك، بينك وبين ربنا، لكن الصلاة ممكن.. لما ألاقيك قاعد تتساهر أو تلعب جيم، من أذان الظهر لغاية العصر، ولم تصلِّ، فالصيام علاقة خاصة، جعلته أحبَّ إلى الله، ده سر تقديم الصيام في بعض النصوص على الصلاة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء برنامج نور الدين والدنيا الصلاة الشيخ علي جمعة

مواد متعلقة

فتاة تسأل: هل الصلاة بدون إسدال ولا خمار صحيحة؟ علي جمعة يجيب

بلاش نفضح اللي بيصلي بسرعة، علي جمعة يشرح شروط القبلة الصحيحة وحكم الصلاة بدون طهارة
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في ربع نهائي كأس مصر

الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

طالب يسأل: ليه فيه أوقات مينفعش الصلاة فيها؟ علي جمعة يكشف السبب

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار اسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهميتها والزي المناسب لها وسبب السجود، علي جمعة يوضح للطلاب أبرز أحكام الصلاة

هل الشخص اللي بيموت وهو ساجد أفضل من الميت العادي؟ على جمعة يرد

طالبة تسأل: ينفع أصلي بمكان عام وفيه أولاد متواجدين؟، علي جمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية