طالبة تسأل: ينفع أصلي بمكان عام وفيه أولاد متواجدين؟، علي جمعة يرد

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحديث عن أهمية الصلاة.

وسألت طالبة: أنا كبنت في مكان عام ومفيش مسجد، ينفع أصلي وفيه أولاد متواجدين؟

وأجاب د. جمعة: إحنا بنحتال لكده.. بنصلي في المطارات، وفي الانتقالات، وفي اللقاءات، والمؤتمرات.. لكن ننتقي المكان الأنسب، بحيث ما يكونش فيه ناس كتير، رايحين جايين.. بحيث البنت تكون في مكان آمن.. أما صلاة المرأة فالمرأة بتصلي في المسجد.. فلا بأس بها.

الزي الخاص بالصلاة

سألته طالبة أخرى: بالنسبة للزي بتاع الصلاة، بكون في المدرسة، بصلي بالبنطلون، أحيانا مش بيكون معايا خمار ولا إسدال.. هل صلاتي جائزة؟



أجاب الدكتور علي جمعة: صلاتك جائزة وصحيحة.

وتساءلت طالبة ثالثة: لو أنا في البيت، هل فرض أن أصلي بإسدال، والا ممكن بالبنطلون؟

وشرحت مقصدها: هصلي بحجاب مع بنطلون مش إسدال.



وأجاب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: الإسدال ده للستر.. مسألة فيها خفة، فيه يسر، يوضع في الشنطة، تلبسيه وتخلعيه بسهولة.. لكن عورة المرأة في الصلاة، ألا يصف، ألا يكشف، ألا يشف.. وعورتها خارج الصلاة؛ ألا يصف، ألا يكشف، ألا يشف.. ما ينفعش تصلي بشيء شفاف.. يظهر لون البشرة.. وما ينفعش يكشف عن شيء سوى الوجه والكفين، لما تخرجي برة نضيف "التحيز".. البنطلونات اللي لابسينها مفيهاش تحيز.. التحيز ده في "الاستريتش".. التحيز لا ينفع أن يكون حجابا، لكن في الصلاة الوصف ليس مطلوبا.. لو صليتي بشيء واصف فإنه يجوز.

تشهد النبي، صلى الله عليه وسلم

وسأل طالب: الرسول كان بيقول التشهد إزاي، يعني هل كان بيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟

وكانت إجابة الشيخ: نعم كان بيقوله علشاننا، علشان نتعلم ونعمل زيه.. فكان بيقول: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.. مكانش بيقول: وأشهد أني رسول الله.. لما كان بيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كأن الملائكة هي التي تسلم عليه، وهو يحكي هذه الحكاية.. لكن علمنا هذا النص من أجل أن نقوله نحن.. ليه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإحنا بنتبعه علشان ربنا يحبنا.. فكل حركة وسكنة كان يفعلها من أجل الإيضاح لأمته.



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