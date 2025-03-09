الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

الشرطة الأمريكية تطلق النار على مسلح قرب البيت الأبيض

البيت الابيض، فيتو
البيت الابيض، فيتو

أصيب رجل مسلح بالقرب من  البيت الأبيض، عندما أطلق رجال الخدمة السرية النار عليه اليوم الأحد.

 الخدمة السرية تطلق النار علي مسلح قرب البيت الابيض

وذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن أفرادا من جهاز الخدمة السرية الأمريكي أطلقوا النار على رجل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد مواجهة مسلحة مع قوات إنفاذ القانون بالقرب من  البيت الأبيض.

 تهديد محتمل يتعلق بشخص انتحاري

وقالت الوكالة في بيان اليوم الأحد: إن الضباط تلقوا تنبيهًا "بشأن تهديد محتمل يتعلق بشخص انتحاري يسافر من إنديانا إلى واشنطن العاصمة".  

وأضاف البيان أنه "في حوالي منتصف الليل، اكتشف الضباط سيارة المشتبه به متوقفة بالقرب من الشارعين 17 وF، بالقرب من محيط البيت الأبيض، ثم رصدوا في وقت لاحق فردًا سيرًا على الأقدام يطابق أوصاف المشتبه به". 

وأشار البيان إلى أنه عندما اقترب الضباط، رفع الرجل سلاحًا ناريًا واندلعت مواجهة مسلحة، أطلق خلالها رجال الخدمة السرية النار على المشتبه به فأصابوه وتم نقله إلى مستشفى بالمنطقة وحالته غير معروفة.

ولم ترد أنباء عن إصابة أي من أفراد الخدمة السرية. 

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