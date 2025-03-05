البيت الأبيض يؤكد تسريبات المحادثات السرية مع حماس فى قطر

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تجري محادثات مع الجميع بحس نية، وذلك بعد تسريبات كشفت عن إجراء محادثات بين أمريكا وحماس فى قطر.

البيت الأبيض يؤكد المحادثات مع حركة حماس

وأضاف البيت الأبيض في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات مع حماس مستمرة ولن يخوض في تفاصيلها، لافتًا إلى أن مبعوث الرئيس دونالد ترامب مخول بالتشاور مع الجميع.

و أوضح البيت الأبيض، أن المبعوث الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر، لديه السلطة للتحدث مع أي شخص وتم التشاور مع إسرائيل في هذا الشأن.

وكشفت مصادر أمريكية، فى وقت سابق اليوم، أن واشنطن تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس بشكل سري، وهو ما أكدته الحركة الفلسطينية.

وقال مصدران أمريكيان لموقع "إكسيوس" الأمريكى، أن إدارة دونالد ترامب كانت تجري محادثات مباشرة مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى الأميركيين المحتجزين في غزة وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

المحادثات مع حماس تضمنت مناقشات بشأن اتفاق أوسع

كما أفاد المصدران الأمريكيان، أن المحادثات تضمنت مناقشات بشأن اتفاق أوسع للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين والوصول إلى هدنة طويلة الأمد.

والتقى مبعوث ترامب للرهائن، آدم بولر، مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية "الدوحة" مؤخرا، بحسب الموقع الأمريكى، وهو ما أكدته حماس.

كما بين مصدر من حركة حماس، أن الحديث عن ملف الأسرى الأمريكيين بدأ منذ أسابيع وليس اليوم.

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