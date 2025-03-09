الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

صيانة الأعطال وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بأسيوط

رفع كفاءة منظومة
رفع كفاءة منظومة الإنارة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

استمرار صيانة وإصلاح الأعطال بكشافات الإنارة 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى بإستمرار صيانة وإصلاح الأعطال بالكشافات لرفع مستوى الإنارة العامة بالشوارع والميادين مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة والنهوض بها وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز نفذت أعمال صيانة ورفع كفاءة للإنارة العامة بعدد من الطرق لوضوح الرؤية الليلية للمواطنين والسيارات تجنبًا لوقوع أي حوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات حيث تم تركيب الكشافات الجديدة بطريق المرة وطريق عزبة أولاد بدوى بقرية باقور تحت اشراف محمود عبدالجواد رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور ومتابعة مسؤولي قسم الكهرباء.

 

استمرار صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات كهرباء جديدة بقرى أسيوط

صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة الإنارة بقرى أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملات صيانة وتركيب كشافات جديدة للإنارة مستمرة بشكل يومي من أجل رفع كفاءة مستوى الإنارة وظهور الشوارع بمستوى لائق للمواطن وحفاظا على سلامة المواطن.

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