محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات ببنها

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بجوله لمتابعه أعمال النظافة والاشغالات والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بمدينه بنها وذلك بحضور اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظه واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينه بنها.

بمتابعة أعمال النظافه علي كورنيش الرياح التوفيقي ببنها

وقد استهل محافظ القليوبية بمتابعة أعمال النظافه علي كورنيش الرياح التوفيقي حيث وجه بمخاطبه السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري لبحث الاستخدام الأمثل مع رفع كفائه وتطوير كورنيش النيل بمنطقه كفر مناقر بمدينه بنها

وقد شملت الجوله بالمرور بمنطقه وابور الثلج اسفل الكباري وامتداد شارع الحرس الوطني وشارع التامين الصحي وشارع ابو حشيش وشارع ٨ بمنطقه الفلل وشارع المعهد الديني بمدينه بنها

وخلال الجوله تابع محافظ القليوبية انتظام شركه النظافه الجديده موجها بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مؤكدا أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع المحافظة، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم

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