الأحد 09 مارس 2025
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جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته

جنايات بنها تنظر
جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بانهاء حياة زوجته،فيتو

تنظر محكمة جنايات بنها اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بطوخ بالقليوبية.

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جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما

حيث شهدت قرية الدير بمدينة طوخ في محافظة القليوبية واقعة قتل راح ضحيتها ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حيث تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، بقيام زوج بالتخلص من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

قيام زوج بتعذيب زوجته وقيامه بحرقها باماكن متفرقة

وكشفت التحريات بالقليوبية قيام زوج بتعذيب زوجته وقيامه بحرقها باماكن متفرقة من الجسد وارتطامها بالحائط حتى لفظت انفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربا.
أضافت التحريات أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، والشجار الدائم مع المجنى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة شهدت قرية الدير بمدينة طوخ في محافظة القليوبية واقعة قتل راح ضحيتها ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مدينة طوخ مدير أمن القليوبية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية

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