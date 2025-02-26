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حوادث

المشدد 7 سنوات لنجار مسلح وعامل وعاطل لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد 7 سنوات لنجار مسلح وعامل وعاطل، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "كتر" وشومة، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

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جنايات بنها تحكم على متهمين بقتل شخص 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4485 لسنة 2024 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1036 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد رم"، 23 سنة، نجار مسلح، و"علي ع ا"، 26 سنة، عامل نظافة، و"علي رم"، 17 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين المريح دائرة مركز شبين القناطر، لأنهم فى 21 / 2 / 2024، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه إسماعيل محمد أحمد إسماعيل، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة  جنايات بنها أنه وعلى إثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (كتر)، وأداة (شومة)، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض ثم أمسك به وتكبيله من يديه للمتهم الأول الذي كال له ضربة استقرت علي رأسه حال تواجد المتهم الثالث فى مسرح الجريمة للشد من أذرهم ومانعًا لمن يقم للحيولة دون التعدي عليه قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (كتر) وأداتين (شومة) مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

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بنها محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مركز شبين القناطر

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