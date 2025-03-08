بحضور 12 ألف مواطن، تنظيم أكبر مائدة إفطار بالخصوص في القليوبية (صور)

شهدت منطقة الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تنظيم أكبر مائدة إفطار مجمع، والتي ضمت حوالي 12 ألف مواطن من الصائمين الذين تناولوا وجبات الإفطار كتفا إلي كتف، عبر مائدة "وطن واحد"، التي تزينت بأعلام مصر، حيث ضمت المائدة مسلمين ومسيحيين، وسط فرحة كبيرة من المشاركين.



اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

أكبر مائدة إفطار بالقليوبية



وجرى التنظيم بمنطقة شارع الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمنع تعطل الحركة المرورية بالمنطقة منذ صباح اليوم وحتي الآن، وجاء شعار الإفطار اليوم "مائدة وطن واحد".

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

وشهد الإفطار الموحد بمنطقة الخصوص تزيين المائدة بأعلام مصر بألوانه "الأحمر والأبيض والأسود"، دليلا علي روح الترابط والإخاء بين المواطنين من الصائمين علي المائدة بمنطقة الخصوص.

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

وأوضح النائب حسن عمر حسنين، منسق الإفطار المجمع، أنه جري إقامة أكبر مائدةٌ إفطار رمضان في منطقة الخصوص حيث ضمت المائدة أكثر من 12 ألفا مواطن ومواطنة، من أبناء شبرا الخيمة بمشاركة جميع فئات المجتمع من مسلمين وأقباط وشخصيات عامة واعضاء مجلس نواب وعمال نظافة.

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

إفطار الوحدة الوطنية بالخصوص القليوبية

وأوضح، أن حفل الإفطار بالقليوبية شهد توزيع جوائز العمرة للمواطنين، وسط فرحة كبيرة وإطلاق الزغاريد، كما حضر عدد كبير من الأهالي الذين خرجوا من البيوت في شكل حضاري يعكس الروح الوطنية.

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

وأضاف، أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من أطفال وكبار وشيوخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمال النظافة والمسلمين والأقباط.

فيما عبر الأهالي عن سعادتهم بالاجواء الرمضانية والروح الجميلة.

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

اكبر مائدة افطار بالخصوص،القليوبية،فيتو

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