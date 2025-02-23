الإعدام شنقًا لسائق وعاطل لاتهامهما بقتل شخص بأسلحة نارية بالقليوبية

قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوه، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر نادر السقا، بالإعدام شنقا لسائق وعاطل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهما، لاتهامهما بقتل شخص بأسلحة نارية "بنادق آلية"، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

أمر الإحالة جنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة جنايات بنها الخاص بالقضية رقم 173 لسنة 2024 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "يوسف ع أ"، 31 سنة، مقيم كوم السمن مركز شبين القناطر، و"إسلام ع ك"، 28 سنة، سائق، مقيم القشيش مركز شبين القناطر، لأنهما في يوم 16 / 7 / 2023، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد ن، عمدًا مع سبق الإصرار.

أمر الإحالة جنايات بنها

وتابع أمر الإحالة جنايات بنها، أن المتهمين بيتوا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، بأنه وأثر خلافات سابقة توجها إلى حيث المكان والذي أيقنا سلفا تواجده به وقاما بإشهار الأسلحة النارية أنفة البيان، والتي أعداها سالفًا لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة جنايات بنها أن المتهمين أحرزا أسلحة نارية مششخنة "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

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