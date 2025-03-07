رياضة القليوبية تدشن مبادرة "ليالي رمضان"

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أمُسية رمضانية "ليالي رمضان" لأحياء روحانيات الشهر الكريم، والتى تنفذ في 100 مركز شباب علي مستوي المحافظة، تم تنفيذ المبادرة بمركز شباب المنيرة التابع لإدارة القناطر الخيرية بحضور أحمد محمد سليمان مدير الإدارة القناطر الخيرية ومشاركة عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب التابعة للإدارة، والعديد من الأهالي بمركز القناطر.

أمُسية رمضانية "ليالي رمضان" بالقليوبية

بدأت الأحتفالية بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، تلاه تواشيح دينيه لأحد شباب مركز شباب المنيره، ثم عرض لمركز فنون مركز شباب باسوس بقيادة ليلي حسين ثم فقرات فرقه الموسيقى العربية بقصر ثقافة القناطر الخيريه القليوبية بقياده نجوى سويلم.

تقام هذه الفعاليات وفقًا لرؤية وزارة الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب، وضرورة احياء المناسبات الدينية المختلفة لتعزيز الوعي لدي الديني لدي الشباب والنشئ وتحصينه وتقديم القدوة الحسنة وتثقيفه فكريا ودينيا.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، توجيهات الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إشراف الدكتور ناصر تكفة مدير إدارة الشباب.

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