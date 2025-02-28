إزالة 46 حالة تعد على أراضي أملاك وحماية النيل في أسيوط

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 46 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي القوصية والبداري ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 للإزالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إزالة 12 حالة تعد بالمباني على أراضي تابعة لحماية النيل

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 46 حالة تعد بمركزي القوصية والبداري بمساحة 2060 متر مربع، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبدالرؤوف النمر من إزالة 12 حالة تعد بالمباني على أراضي تابعة لحماية النيل بمساحة 600 متر مربع بينما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز من إزالة عدد 34 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري بمساحة 1460 مترا مربعا، لافتًا إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمراكز.

وأكد محافظ أسيوط أنه لا تهاون في إزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى منوهًا إلى أن الموجة 25 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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