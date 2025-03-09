صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

في واقعة غريبة من نوعها، نجا رجل بأعجوبة، بعدما صدمه قطار شحن وهو نائم إلى جانب سكة حديد في ليما، عاصمة بيرو.

رجل ينجو بأعجوبة من حادث في بيرو

ومن جانبه ذكر مسؤول الأمن في بلدية اتي الجنرال خافيير أفالوس: إن "القطار دهسه، وبمعجزة لم يقتله".

وأضاف وفقًا لوكالة "فرانس برس": "يبدو أنه كان مخمورًا، ونام إلى جانب السكة ولم يشعر بأن القطار آتٍ".

وكان قطار الشحن "أندينا إس إيه سي" متجهًا إلى منطقة الأنديز في البيرو عندما اصطدم بخوان كارلوس تيلو (28 سنة) الذي كان مستلقيًا إلى جانب السكة. وتوقف القطار بعد ثوانٍ.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة ونشرتها البلدية لحظة اصطدام القاطرة الحمراء بالشاب، وقيامها بقذفه لبضعة أمتار، ثم قام من على الأرض وتحرك وكانه مذهول.

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