مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسقوط حافلة من ارتفاع 150 مترا في بيرو (صور)

لقي 6 أشخاص مصرعهم على الأقل، وأصيب 32 آخرون في حادث سقوط حافلة ركاب في نهر بمنطقة أنكاش في بيرو.

وأوضحت مديرية الصحة في منطقة أنكاش في بيان لها، أن الحافلة انزلقت وانقلبت، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وفقدان ستة آخرين، وإصابة 32 شخصًا، وفقا لأحدث حصيلة.

وأضاف البيان أن وحدة من الشرطة تقوم حاليًا بالبحث عن المفقودين في المنطقة، دون أن يتم تحديد أسباب الحادث بعد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الحافلة كانت متّجهة من العاصمة ليما إلى بومامبامبا (شمال) سقطت من ارتفاع 150 مترا قبل أن تنتهي في النهر.

ووقع الحادث في مقاطعة ماريسكال لوزورياغا بمنطقة أنكاش على بُعد نحو 430 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

والحافلة التابعة لشركة "كونتشوكوس إكسبرس" انشطرت إلى قسمين أثناء تدحرجها على المنحدر، بحسب صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتتكرر حوادث المرور في البيرو بسبب السرعة، وسوء حالة الطرق وعدم وجود مراقبة كافية من قبل السلطات.

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