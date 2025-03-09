الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع الكابينت سيحدد حجم التفويض لفريق التفاوض

نتنياهو وسموتريتش
نتنياهو وسموتريتش

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" سيجتمع عصر اليوم لتحديد حجم التفويض الذي سيمنح لطاقم التفاوض.

صلاحيات وفد التفاوض الإسرائيلي 

وأضافت هيئة البث أن محادثات وفد التفاوض الإسرائيلي بالعاصمة القطرية الدوحة ستركز أولا على إطار المفاوضات العام.

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إعلام عبري: أمريكا تقترح مبادرة لإطلاق سراح 10 محتجزين لدى حماس دون مشاركة إسرائيل

وأعلن ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين  نتنياهو، أمس السبت في بيان صادر عنه، أن  رئيس الوزراء سيرسل وفدا إلى الدوحة يوم  الإثنين المقبل  في محاولة لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو يرسل وفدا إلى الدوحة 

ويأتي ذلك بعدما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت مبادرة جديدة لإطلاق سراح 10 محتجزين أحياء.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، أن  إسرائيل لا تشارك في مفاوضات بشأن مقترح واشنطن الجديد للإفراج عن محتجزين، والمحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس لم تسفر عن نتائج.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال يستعد للعودة للعدوان على قطاع غزة  خلال أسابيع.

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نتنياهو الدوحة وفد التفاوض الإسرائيلي غزة

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