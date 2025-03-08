السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: أمريكا تقترح مبادرة لإطلاق سراح 10 محتجزين لدى حماس دون مشاركة إسرائيل

عملية تبادل الأسرى،
عملية تبادل الأسرى، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت مبادرة جديدة لإطلاق سراح 10 محتجزين أحياء.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، أن  إسرائيل لا تشارك في مفاوضات بشأن مقترح واشنطن الجديد للإفراج عن محتجزين، والمحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس لم تسفر عن نتائج.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال يستعد للعودة للعدوان على قطاع غزة  خلال أسابيع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها أمس الجمعة، بأن المستوى السياسي أصدر تعليمات استعدادا لاستئناف الحرب في غزة.

 

الاحتلال يستعد لاستئناف العدوان على غزة 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها أن استئناف الحرب سيشكل خطرا على حياة المحتجزين.

ويأتي ذلك على الرغم من رسالة التحذير التي وجهها أسير إسرائيلي لدى حماس في مقطع فيديو بثته كتائب القسام.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها متان أنجليست.

 

أسير إسرائيلي يوجه رسالة قوية 

وفي المقطع المصور قال الجندي الأسير:أطلب من كل شعب إسرائيل النزول للشوارع وعدم التخلي عننا، والتعامل معنا كجنود ليس كالأسرى المدنيين.

وأضاف الأسير الإسرائيلي: أقول للجيش لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية، والطريق الوحيد لإعادتنا هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية

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إسرائيل غزة جيش الاحتلال العدوان على غزة

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