الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

مسئول إسرائيلي: تجاهل أمريكي لـ نتنياهو في محادثات واشنطن مع حماس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسئول إسرائيلي قوله: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يبلغ بالمحادثات الأمريكية مع حماس عبر القنوات الرسمية قبل إجرائها.

نتنياهو لا يعلم بالمحادثات الأمريكية مع حماس 

وأضاف المسئول الإسرائيلي: إذا أمن ترامب إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين دون الإسرائيليين فسيحرج نتنياهو".

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وبالأمس الأربعاء ذكرت تقارير إعلامية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري مفاوضات مباشرة غير علنية مع حركة حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين والتوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

واشنطن تجري مفاوضات مباشرة مع حماس

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها: "عُقدت اجتماعات بين المبعوث الخاص لترامب لشئون الأسرى آدم بيلر، وممثلي حركة حماس في الدوحة".

 

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة لم تجرِ مفاوضات مع حركة حماس من قبل، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن في عام 1997.

 

وتوجه جهود الإدارة الأمريكية نحو إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتحقيق هدنة طويلة الأمد بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل، ومع ذلك، لم تصل الولايات المتحدة وحركة حماس إلى أي اتفاق حتى الآن.
 

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حماس نتنياهو ترامب الرهائن الأمريكيين

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