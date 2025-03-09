لحظة اقتحام سيارة مقر وكالة لبيع السيارات بولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

أصيب ثمانية أشخاص إثر اقتحام سيارة لفرع لشركة "كارماكس" في مدينة لوس أنجلوس، بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، جوناثان توريس، إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في وكالة بيع السيارات بمدينة إنجليوود، بينما تعرض ستة آخرون لإصابات طفيفة.

Калифорни Ингэлвод машин дилерийн газарт машинтай этгээд дайрч орж 8 хүн гэмтээж 2 нь сэхээнд байгаа гэнэ😱🙏/өнөөдөр/ pic.twitter.com/dyJLBdNu9l March 9, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الحادث، حيث ظهرت سيارة متضررة تسير إلى الخلف داخل المبنى، قبل أن يهرع أحد الموظفين إلى الخارج، ثم انعطفت السيارة في منطقة الاستقبال وخرجت من الطرف الآخر للمبنى.

وفي البداية، تم الإبلاغ عن الحادث على أنه "هجوم مسلح نشط"، لكن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، أوضح لاحقا أن ذلك لم يكن صحيحا.

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