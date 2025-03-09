المستريح أون لاين.. FBC لن تكون الأخيرة.. منصات «المقامرة» الإلكترونية «قوم اطمن على فلوسك»!.. أحمد معطي:  تنطوى على  مخاطر.. ومحمود حسين: غير خاضعة لمظلة البنك المركزي

لا يستفيد المصريون من دروس الماضي. أحلام المكسب السهل والسريع تنسيهم كل شيء. من شركات توظيف الأموال إلى المستريحين، وصولًا إلى المنصات الرقمية..يغامر الكثيرون بأموالهم وثرواتهم.. وفى الأخير يبكون أو يتباكون ويطلبون الغوث والنجدة!

منصة FBC للتسويق الإلكترونى أعادت إلى الواجهة ألاعيب خداع المصريين والنصب عليهم وانتزاع أموالهم فى “غمضة عين”. الأيام الأخيرة شهدت وقائع اتهام عدد كبير المنصة المذكورة بالاستيلاء على أموالهم، وما صاحب ذلك من جدل وصخب شديدين. ورغم أن هذه المنصات تعمل خارج إطار القانون إلا إن الضحايا يتغافلون عن ذلك مقابل الأرباح المتسارعة. منصة FBC للتسويق الإلكترونى ليست الوحيدة العاملة فى السوق المصرية، بل إنها واحدة ضمن عشرات المنصات التى تتصارع فى النصب على المصريين وخداعهم. عدد من المصادر الذين تحدثت “فيتو” إليهم قالوا إن هذه المنصات تعمل بنظام الاحتيال المالي، حيث يتم دفع الأرباح للعملاء القدامى من أموال المستثمرين الأحدث، دون وجود نشاط اقتصادى حقيقى يحقق الأرباح، وهو ما يعنى انهيارها فور توقف تدفق عملاء جدد، كما أجمعوا على أن هذه المنصات تعِد بأرباح غير منطقية، خلال فترة قصيرة، وتعتمد على التسويق الهرمي، حيث يتم إغراء العملاء بالانضمام عبر دفع مبالغ أولية، مع وعود بأرباح متزايدة إذا جلبوا مستثمرين آخرين.

ولأن هذه المنصات لا تقوم بأى أنشطة حقيقية تجلب أرباحًا، فإنها تظل عرضة للانهيار السريع، وبالتالى فإن الاستثمار من خلالها مغامرة غير محسوبة ومحفوفة دومًا بالمخاطر، لا سيما مع التنويه إلى عدم قانونيتها ولا حصولها على تصاريح رسمية. وهنا تجدر الإشارة أيضًا إلى أن جميع المنصات الإلكترونية لتوظيف الأموال غير قانونية ولم يصدر لها تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما إن البنك المركزى لم يوافق لأى منصات فى العملة الرقمية لأنها محظورة فى مصر... “فيتو” تفتح ملف المنصات الرقمية وآلاعيبها فى النصب على المصريين.

حذر خبراء المال من أن العديد من المنصات غير المرخصة تعمل فى السوق المصرى دون رقابة كافية، مما يجعلها بيئة خصبة للاحتيال كما حدث مؤخرا مع عملاء منصة fbc، وهذا بالرغم من الشعبية الكبيرة التى تتمتع بها المنصات على المستوى العالمي، حيث وصل حجم التداولات الاستثمارية فيها إلى مئات المليارات من الدولارات.

من جانبه..قال الخبير الاقتصادى أحمد معطى إن منصات الاستثمار وتداول العملات الرقمية بها مخاطر مالية مرتفعة للغاية لأن قانون البنك المركزى المصرى يحظر تداول أو الترويج للعملات الرقمية، لذلك يعد الأمر غير قانونى فى مصر وبالتالى فإنه لا يعد فرصة استثمارية جيدة ولا ننصح به على مستوى المجال ذاته.

وعن منصة FBC وكيفية اصطياد عملائها قال معطي، إن هذه المنصات تعمل على الترويج بوجود أرباح كبيرة وتستغل طمع وجهل بعض الناس بالاستثمار وتوهمهم بوجود شركة قانونية وأنهم فى الأمان وللأسف الكثيرون لا يبحثون عن صحة الأوراق ويبحثون على سعر فائدة أعلى من البنوك دون الحصول على الضمانات الكافية، مشيرا إلى أن المنصة تبدأ فى تقديم أرباح مرتفعة فى البداية للمشتركين بها لجذب أكبر قدر ممكن من المشتركين والأموال ويقدمون الأرباح من أموال المشتركين أنفسهم لأن الجيل الأول من المشتركين هم الذين يروجون للشركة، وعملية النصب تظهر عقب زيادة عدد المشتركين فى المنصة ويتم إغلاقها بشكل مفاجئ ويضطر المشتركون حينها لتقديم شكاوى فى أقسام الشرطة، ولا توجد أى منصات آمنة تعمل فى مثل هذه المجالات غير المتواجدة تحت مظلة هيئة الرقابة المالية فى مصر أو البنك المركزى المصري.

ويتفق محمود حسين الخبير التكنولوجي، مع معطى فى رأيه بشأن منصات العملات الرقمية بأن بها مخاطرة عالية ولا ينصح أحد بالتعامل حيث يرى أنه بجانب أنها مجرمة فى مصر فهى معرضة معظم الوقت لعمليات اختراق وسرقة من قبل الهاكر من الممكن أن يضع المستثمر على سبيل المثال 100 ألف جنيه ليستثمر فى احدى المنصات ويفاجأ بعدها بوجود هاكر سرق كل أمواله وضياع جميع أمواله أو كما يطلق عليها “تحويشة العمر”.

وأضاف الخبير التكنولوجى لـ “فيتو”، أن أخطر ما فى الاستثمار عبر هذه المنصات أنك لا تتعامل مع أشخاص ولكن تتعامل مع كيانات وهمية وافتراضية من الممكن أن تغلق فى أى لحظة لذاك هى مقامرة عالية المخاطر ولا يوجد ضامن لها لأن معظم المنصات العالمية معرضة للاختراق، حيث توجد شبكات هاكرز عالمية تعمل وتطور آلياتها بشكل مستمر للاستيلاء على مليارات الدولارات من المنصات الإلكترونية وعلى رأسها التى تتعامل فى العملات الرقمية.

وتواجه عمليات الاستثمار فى المنصات الرقمية، العديد من التحديات فى السوق المصري، والتى يأتى من أبرزها أن معظم المنصات التى يتعامل معها المصريون غير مرخصة من الجهات المصرية، مما يعرض المستثمرين لخطر الاحتيال، بالإضافة إلى أن العملات الرقمية معروفة بتقلباتها الحادة، مما قد يؤدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين غير المطلعين، ناهيك عن وجود منصات وهمية مثل منصة FBC، والتى تستهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها وتحقيق مكاسب كبيرة من خلالها.

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