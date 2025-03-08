وزير الإسكان يتفقد كومبوند مزارين وبرج C2 بالعلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، سير العمل بمشروع "كمبوند مزارين"، والبرج "LD00 Tower C2" ضمن مشروعات الأبراج بالعلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان في "كمبوند مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي حول المشروع، حيث قال المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة، أن المشروع مقام على مساحة حوالي 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات بجانب الأنشطة التجارية والترفيهية.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني إحدى الوحدات الموجودة ضمن المشروع، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ للانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة.

وتابع وزير الإسكان الأعمال الجاري تنفيذها ببرج "LD00 Tower C2" والتي شملت ما تم ويجري تنفيذه من تشطيبات كهروميكانيكية ومعمارية، ونسب التنفيذ والإنجاز الفعلي، كما تفقد احدى الوحدات المجهزة بالبرج.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة اليوم، سير العمل بمشروع "سكن لكل المصريين" وكوبري C3، وجراج المدينة التراثية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالواجهات الخاصة بالعمارات وتنسيق الموقع.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القبارى بمدينة العلمين الجديدة، واستمع لشرح تفصيلي من مسئولي المشروع تضمن كافة تفاصيل الأعمال، موجها بإعداد دراسة مرورية، وتعظيم عرض الطريق لاستيعاب الكثافة المرورية بالمنطقة.

وتفقد وزير الإسكان مشروع انشاء جراج بالمدينة التراثية، والذي يستوعب نحو ٢٠٠٠ سيارة، موجها بدفع كافة الاعمال بالمشروع للانتهاء في الوقت المحدد.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية لتنمية وتطوير مدينة بني سويف الجديدة.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، على الأعمال الجارية لصيانة ورفع كفاءة الطرق بالحي السكنى الثاني بالمدينة، وتابع أعمال مرمات الأسفلت بالحي السكنى الرابع بالمدينة بعد توصيل خطوط الغاز لقطع الأراضي، وأعمال استكمال تنفيذ الخرسانة للجزر الوسطى بالطرق الرئيسية لمشروع مرافق الحي السكني الخامس بالمدينة (طرق ومرافق).

وأشار إلى وضع جهد الكهرباء على 4 خلايا جديدة بمحطة محولات شرق النيل لتغذية 3 مناطق وهي: الحي الأكثر تميزا، والإسكان الاجتماعي 3، وعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة بنى سويف الجديدة.

وأكد أهمية مواصلة صيانة الشبكات والمحطات والاهتمام بمحطات الكهرباء ومتابعة أعمال الصيانة لمحولات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بجانب متابعة تنفيذ مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها بالمناطق الجديدة.

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أعمال تركيب الخلايا الجديدة بمحطة محولات شرق النيل بعنبر جهد الـ ٢٢ كيلو فولت، بجانب الاتفاق مع شركة الكهرباء لضخ التيار الكهربائي للأحياء المذكورة بعد اختبار الكابلات الرئيسية الموصلة للأحياء من خلال الخلايا التي تم تركيبها.

وأشرف رئيس الجهاز على أعمال الدهان والصيانة الجارية لأعمدة الإنارة بالطرق والمحاور الرئيسية للمدينة ومنطقة الإسكان الاجتماعي (منطقة٧٧ فدانا)، حيث يتم إحلال كشافات الكهرباء بكشافات الليد بدلًا من الصوديوم لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس جهاز بني سويف الجديدة، إلى أنه تم مراجعة مصادر التغذية الخاصة بالكهرباء لمحطات المياه والصرف الصحي والروافع ومأخذ المياه بالمدينة، والتأكيد على جاهزية المحولات والمولدات اللازمة لأعمال التشغيل مع تأكيد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانات الدورية بصفة مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستثمري المدينة.

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