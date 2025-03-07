وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الاستشاري.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث إنها تمس المواطنين بشكل مباشر وتنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة في كافة المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، حيث وجه الوزير بالوقوف على كافة تفاصيل تلك المشروعات ونسب الإنجاز الخاصة بها للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأهلنا بالقرى المستهدفة.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمتابعة الدورية والمستمرة لها للانتهاء منها وبأعلى جودة.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض تعليمي بمساحة 8000 متر بسعر 2495 جنيهًا، وأرض تعليمي حق انتفاع بمساحة 2111 مترًا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح دوريًّا حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.