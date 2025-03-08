السبت 08 مارس 2025
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وزير الإسكان يتفقد أعمال البحيرات بـ "مارينا الساحل الشمالي"

وزير الإسكان يتفقد
وزير الإسكان يتفقد أعمال البحيرات بـ "مارينا الساحل الشمالي"

 تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع بحيرة "نيو مارينا"، والمشروعات السكنية بمارينا 8، والموقع العام لمشروع M8 by the lake، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية، وذلك خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي للموقف التنفيذي لمشروع بحيرة "نيو مارينا"، حيث أكد رئيس جهاز القرى السياحية، الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفق مائي وبحيرة نيو مارينا، ويقع المشروع على مساحة إجمالية  820.000م2، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ لحجم الحفر اليومي في تزايد.

كما استمع وزير الإسكان، إلى شرح من رئيس جهاز القرى السياحية، عن معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake، وتابع تفاصيل كافة الأعمال بالمشروع.

وواصل وزير الإسكان جولته بتفقد مشروع مارينا 8 متابعا حجم الأعمال الموجودة بالانشاءات والوحدات المقامة بجانب متابعة أعمال المرافق والطرق بالمشروع، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية 179 فدانا، والذي من المقرر أن يضم منطقة الشاليهات والفيلات بعدد 243 مبنى بإجمالي 917 وحدة تقريبًا.

كما تابع الوزير خلال الجولة أعمال رفع كفاءة وتطوير مداخل مارينا بما يتوافق مع رؤية وزارة الإسكان في تطوير ورفع كفاءة المداخل، وإضافة تنسيقات حضارية تتناسب مع أعمال التطوير أيضا للمحاور الخارجية أمام مركز مارينا العلمين السياحي.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بقرى مارينا السياحية، نظرًا لأهمية القرى السياحية الواقعة بالساحل الشمالي، وما شهده العام الماضي من إقبال كبير.

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