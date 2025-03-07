العاصمة الإدارية وسفارة كوت ديفوار بالقاهرة توقعان عقد بناء المقر الجديد للسفارة

وقعت كل من؛ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة عقد بيع قطعة أرض بمساحة (5000 م2) لبناء المقر الجديد للسفارة وسكن السفير بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا وقد قام بالتوقيع على العقد كل من؛ المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والسفير ألبير دولي سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة بحضور مشاركين من الجانبين.



وقد صرح السفير ألبير دولي قائلا: "سعداء بتواجدنا بالعاصمة الإدارية الجديدة والانتقال جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإيفواري وتتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، كما نتقدم بالشكر لشركة العاصمة الإدارية على ما قدمته من تسهيلات لتوقيع العقد في أسرع وقت".



كما أكد قائلًا: "العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في إنشاء وتطوير المجتمعات العمرانية بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ووسائل نقل حديثة ومتنزهات وتوفير جودة حياة للمقيمين فيها، وحرصنا من بداية المشروع على التواجد بالحي الدبلوماسي بتصميمه المتميز الراقي الذي يوفر مقتضيات وحاجة العمل الدبلوماسي".



من جانبه، صرح المهندس عباس "أتقدم بالشكر للسيد سفير كوت ديفوار بالقاهرة وسعداء بتوقيع العقد تمهيدًا لانتقال مقر السفارة إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتواجد سفارة كوت ديفوار الصديقة إضافة هامة للحي الدبلوماسي"



كما صرح أيضًا "إقبال السفارات على الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يتزايد وننشئ أحد أفضل الإحياء الدبلوماسية على مستوي العالم".

تجدر الإشارة إلى أن المخطط العام للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة يشمل الحي الدبلوماسي الذي سيضم كافة السفارات البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة، حيث من المخطط نقل كافة البعثات الدبلوماسية من مقار إقامتها بأحياء القاهرة المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا ويأتي توقيع سفارة كوت ديفوار اليوم استكمالا للعديد من العقود التي تم توقيعها مع عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية والذي كان آخرها سفارة الجزائر بالقاهرة.

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