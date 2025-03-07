الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

العاصمة الإدارية وسفارة كوت ديفوار بالقاهرة توقعان عقد بناء المقر الجديد للسفارة

عقد بناء المقر الجديد
عقد بناء المقر الجديد للسفارة

وقعت كل من؛ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة عقد بيع قطعة أرض بمساحة (5000 م2) لبناء المقر الجديد للسفارة وسكن السفير بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا وقد قام بالتوقيع على العقد كل من؛ المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والسفير ألبير دولي سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة بحضور مشاركين من الجانبين.


وقد صرح السفير ألبير دولي قائلا: "سعداء بتواجدنا بالعاصمة الإدارية الجديدة والانتقال جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإيفواري وتتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، كما نتقدم بالشكر لشركة العاصمة الإدارية على ما قدمته من تسهيلات لتوقيع العقد في أسرع وقت".
 

 كما أكد قائلًا: "العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في إنشاء وتطوير المجتمعات العمرانية بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ووسائل نقل حديثة ومتنزهات وتوفير جودة حياة للمقيمين فيها، وحرصنا من بداية المشروع على التواجد بالحي الدبلوماسي بتصميمه المتميز الراقي الذي يوفر مقتضيات وحاجة العمل الدبلوماسي".
 

من جانبه، صرح المهندس عباس "أتقدم بالشكر للسيد سفير كوت ديفوار بالقاهرة وسعداء بتوقيع العقد تمهيدًا لانتقال مقر السفارة إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتواجد سفارة كوت ديفوار الصديقة إضافة هامة للحي الدبلوماسي"
 

 كما صرح أيضًا "إقبال السفارات على الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يتزايد وننشئ أحد أفضل الإحياء الدبلوماسية على مستوي العالم".
تجدر الإشارة إلى أن المخطط العام للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة يشمل الحي الدبلوماسي الذي سيضم كافة السفارات البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة، حيث من المخطط نقل كافة البعثات الدبلوماسية من مقار إقامتها بأحياء القاهرة المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا ويأتي توقيع سفارة كوت ديفوار اليوم استكمالا للعديد من العقود التي تم توقيعها مع عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية والذي كان آخرها سفارة الجزائر بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الحي الدبلوماسي العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الرئيس الايفواري المجتمعات العمرانية جمهورية كوت ديفوار شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

زغلول صيام يكتب: هو ميدو بقى الحماية لمجلس الزمالك.. ومين الغلطان في مهاترات شوبير والحضري؟!

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

أخبار مصر: بيراميدز يغري زيزو ووالده يوافق بشرط، ثورة جنرلات الأسد تهز سوريا، أذان الفجر بالمنوفية يثير الجدل، تحذير من عاصفة ثلجية

الخارجية الأمريكية: إدارة ترمب أنقذت 38 رهينة من غزة ولن تتوقف

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025 (آخر تحديث)

أول رد من حماس على تهديدات الرئيس الأمريكي

لليوم الثاني، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

فئات ممنوعة من صيام رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، مخاطبته لقتلى بدر من المشركين

الإفتاء ترد على دعوى جواز الفطر للمسلم الغني في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية