بيع محال تجارية ووحدات إدارية بـ"زهرة العاصمة" في مدينة بدر

أعلن المهندس محمد عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن بيع 3 محال تجارية ووحدات إدارية بالمزاد العلني بالسوق التجارية الكبيرة بالمرحلة الأولى لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة "زهرة العاصمة" بالامتداد الشرقي بالمدينة.

وأشارت المهندسة أسماء عمران، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم الإعداد لهذا المزاد سعيا من جهاز المدينة إلى زيادة الخدمات لسكان مدينة بدر بصفة عامة، وسكان منطقة زهراء العاصمة وبستان العاصمة خاصة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت المرافق والطرق الرئيسية والفرعية بالمشروع السكني "زهرة العاصمة"، المرحلة الثالثة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع من مرافق وتنفيذ للوحدات والطرق وتنسيق الموقع العام، ومتابعة سير العمل بالمشروع، حيث استهدفت الجولة الوقوف على نسب التنفيذ ومراجعة المعايير الفنية التي يتم اتباعها في التنفيذ لسرعة تسليم الوحدات.

كما قام رئيس الجهاز بالمرور على أعمال تطوير الطرق بشارع السنترال، مشيرًا إلى أن تطوير شبكة الطرق يأتي ضمن خطة شاملة لتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة.

وشدد رئيس الجهاز على تنفيذ الأعمال بالمشروع بكفاءة وجودة عالية مع بذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض تعليمي بمساحة 8000 متر بسعر 2495 جنيهًا، وأرض تعليمي حق انتفاع بمساحة 2111 مترًا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح دوريًّا حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد غلق باب التقديم على وحدات مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج الذي تقرر أن يكون يوم 20 مارس الجاري، ويضم الطرح أكثر من 5 آلاف وحدة بمساحات مختلفة وفى 12 مشروعًا بالمدن الجديدة، ويتم حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج الكترونيا ويضم شقق وفيلات بمساحات متنوعة والسداد بالدولار.

وتستعرض فيتو خطوات تفصيلية للتقديم:

- اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻋﻠى ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ:

-اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط أو ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

-ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎءﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺠﺰ ] ﻓﻴﺪﻳﻮ / ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.[

- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ وااﺳﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ (اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ) - (إﻟﺰاﻣﻲ).

رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن.

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ:

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ.

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻄﺮح ﺑﺼﻴﻐﺔ (JPG - PDF) وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ (2M.B).

- ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮور / ﺛﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور.

- ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻮد ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ (OTP) ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب.

- ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ وﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور.

- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺈدﺧﺎل اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم.

- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض (اﻟﻮﺣﺪات - اﻟﻔﻴﻼ) وﻛﺬا اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ.

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