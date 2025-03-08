زيلينسكي يؤكد التزام بلاده بالحوار البناء مع أمريكا

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أن بلاده "ملتزمة تمامًا" بالحوار البنّاء مع ممثلي الولايات المتحدة خلال المحادثات التي ستستضيفها السعودية بعد أيام، بحسب وكالة "رويترز".

أوكرانيا ملتزمة تمامًا بالحوار البناء مع أمريكا

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق على القرارات والخطوات اللازمة.

We continue working with partners who seek peace just as we do, focusing on the necessary steps. Next week, there will be a lot of work here in Europe, with the U.S., and in Saudi Arabia – we are preparing a meeting to accelerate peace and strengthen the foundations of security.… pic.twitter.com/RDoGpHNwUl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2025

وأضاف زيلينسكي، أن "أوكرانيا تسعى إلى السلام منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، وهناك مقترحات واقعية على الطاولة. يلزم التحرك بسرعة وفعالية".

وتابع: "من جانبنا، نحن ملتزمون تمامًا بالحوار البناء، ونأمل أن نناقش القرارات والخطوات اللازمة وأن نتوصل لاتفاق بشأنها".

وقال زيلينسكي إنه سيزور السعودية هذا الأسبوع، وبعد اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين، سيبقى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون أوكرانيون لحضور اجتماع يوم الثلاثاء مع مسؤولين أمريكيين.

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