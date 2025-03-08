السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي يؤكد التزام بلاده بالحوار البناء مع أمريكا

زيلينسكي ومحمد بن
زيلينسكي ومحمد بن سلمان، فيتو

 أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أن بلاده "ملتزمة تمامًا" بالحوار البنّاء مع ممثلي الولايات المتحدة خلال المحادثات التي ستستضيفها السعودية بعد أيام، بحسب وكالة "رويترز".

 

أوكرانيا ملتزمة تمامًا بالحوار البناء مع أمريكا

 وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق على القرارات والخطوات اللازمة.

وأضاف زيلينسكي، أن "أوكرانيا تسعى إلى السلام منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، وهناك مقترحات واقعية على الطاولة. يلزم التحرك بسرعة وفعالية".

 

وتابع: "من جانبنا، نحن ملتزمون تمامًا بالحوار البناء، ونأمل أن نناقش القرارات والخطوات اللازمة وأن نتوصل لاتفاق بشأنها".

وقال زيلينسكي إنه سيزور السعودية هذا الأسبوع، وبعد اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين، سيبقى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون أوكرانيون لحضور اجتماع يوم الثلاثاء مع مسؤولين أمريكيين.

 

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