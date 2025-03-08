كتيبة إعدام في دسوق.. 4 أشقاء ينفذون جريمة مروعة بسبب شجرة جوافة.. والمحكمة تعاقب الإخوة بالإعدام

خلاف على حد فاصل فى قطعة أرض زراعية بين شخصين، تطور إلى استعانة شاب بأشقائه ووالده، وتدخل الأهالى بينهم لفض المشاجرة.

كتيبة إعدام.. 4 أشقاء ووالدهم يقتلون جارهم

فى اليوم التالى تجددت المناوشات، وانتهت بقتل مزارع على يد 4 أشقاء ووالدهم، وتمزيق جسده وتهشيم رأسه فى قرية سنهور بمركز دسوق.

وتعالت صرخات الاستغاثة من الأهالى، وأبلغوا شرطة النجدة بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى فى مسرح الحادث، وبدأ رجال المباحث فى سماع أقوال شهود العيان وإجراء التحريات.

مزقوا جسده بالأسلحة البيضاء ومثلوا بالجثة

وعاين رجال المباحث بمديرية أمن كفر الشيخ الجثمان، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات بأن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه و4 أشقاء ووالدهم ، فقاموا بالتعدى عليه وإنهاء حياته إثر خلاف على زراعة شجرة جوافة، والحد الفاصل بين قطعة أرض ملك المجنى عليه ووالد المتهمين.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة وشرحوا طريقة تنفيذ الجريمة.

وأمرت النيابة العامة، بإحالة كل من "إبراهيم.ح.ا.ش"، 29 عامًا، وأشقائه "وليد"، 41 عامًا، و"مغاوري"، 34 عامًا، و"حسان"، عامل زراعي، ويقيمون بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه.

وذكر أمر الأحالة بان المتهمين قاموا بإنهاء حياة جارهم، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأجهزوا عليه بأسلحة بيضاء، ولم يخرج من بين أيديهم سوى جثة هامدة غارقة في الدماء، وذلك إثر نشوب خلافات بينهما بسبب الجيرة.

المحكمة تعاقب 4 أشقاء بالإعدام… ووفاة الأب قبل الحكم عليه

وكشفت التحقيقات، وفاة والدهم المتهم الأول في القضية "حسان.ا.ا.ش"، 62 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، خلال فترة الحبس الاحتياطي بمحبسه أثناء سير التحقيقات نتيجة توقف بعضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية دون وجود أي إصابات ظاهرية في الجسم، كما أنه كان مريضًا بالضغط والسكر.

وأوضحت التحقيقات، بان جميع المتهمين بما فيهم الأب الراحل في يوم 21 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل الأشقاء المتهمون ومعهم والدهم، المجني عليه محمد عبد المجيد شتا، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "خنسر" وعصي، وشوم، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه.

حكم قضائى رادع ضد كتيبة إعدام فى دسوق

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بإجماع الآراء، بمعاقبة 4 أشقاء بالإعدام شنقًا من بينهم متهم غيابيًا؛ لاتهامهم بإنهاء حياة جارهم مستخدمين الأسلحة البيضاء.

وقررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول ـ والد المتهمين ـ وذلك بالوفاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وبحضور أحمد الميداني، سكرتير الجلسة.

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