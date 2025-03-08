السبت 08 مارس 2025
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هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

شاب هندي،فيتو
شاب هندي،فيتو

دخل شاب هندي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأكثر وجه شعري بين الذكور.

شاب يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

ويحمل لاليت باتيدار، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، الرقم القياسي بـ 201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع، حيث إن أكثر 95% من وجهه مغطى بالشعر.

ويُعد باتيدار، وفقًا لموسوعة جينيس، واحدًا من حوالي 50 حالة موثقة فقط تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم منذ العصور الوسطى، مُصابة بحالة طبية  نادرة تسمى فرط الشعر، والتي يشار إليها غالبا باسم "متلازمة الذئب.

وكان قد عاني الشاب خلال فترة حياته، وقال إن الأيام القليلة الأولى لم تكن جيدة، مضيفًا أن زملاءه في الفصل كانوا خائفين من مظهره.

وأضاف أنه بمرور الوقت، أصبحوا يرون ما هو أبعد من شعر وجهه.

وأوضح: "عندما بدأوا في التعرف عليّ، وعندما بدأوا في التحدث معي، فهموا أنني لست مختلفًا عنهم كثيرا. وكان الأمر مختلفًا من الخارج فقط، لكنني لست مختلفًا من الداخل".

وبين الشاب لموسوعة جينيس بأنه يحب مظهره، ولا يريد تغييره.

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