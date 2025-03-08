ترامب: التوترات السياسية مع المكسيك وكندا ستؤثر علي مونديال 2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن التوترات السياسية والاقتصادية مع المكسيك وكندا ستضفي مزيدًا من الإثارة على بطولة كأس العالم "مونديال 2026" التي تستضيفها الدول الثلاث.

التوترات السياسية والاقتصادية مع المكسيك وكندا

تصريحات ترامب جاءت خلال توقيعه أمرًا تنفيذيًا في البيت الأبيض لإنشاء فريق عمل معني بالبطولة بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأضاف ترامب "التوتر أمر جيد، فهو يجعلها أكثر إثارة"، وفقًا لرويترز.

وقال ترامب: إن فريق العمل الذي سيرأسه سينسق مع الوكالات الاتحادية في تخطيط وتنظيم وتنفيذ البطولة العالمية التي تضم 48 فريقًا.

ادارة ترامب تفرض رسوما جمركية

وفرضت إدارة ترامب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية شاملة بنسبة 25 بالمئة على السلع الواردة من كندا والمكسيك قبل الإعلان يوم الخميس عن مهلة للبلدين لمدة شهر على السلع التي تندرج ضمن اتفاقية للتجارة بين دول أمريكا الشمالية.

وردًا على سؤال بشأن كأس العالم في ضوء التوترات التجارية الحالية بين الدول الثلاث، قال ترامب الجمعة "أعتقد أنها ستجعلها أكثر إثارة".

وتنتهي الإعفاءات الممنوحة لأكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة في الثاني من أبريل وهي المهلة التي أعقبت تهديد ترامب بتطبيق نظام عالمي من الرسوم الجمركية المتبادلة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ستقام بطولة كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل البطولة الموسعة 104 مباريات بدلًا من 64 كما كانت في السابق، بينها مرحلة خروج مغلوب إضافية.

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