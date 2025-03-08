السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

مئات المستوطنين اليهود يهاجمون أريحا بالضفة الغربية لترويع المواطنين

هجمات المستوطنين
هجمات المستوطنين

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن نحو 300 مستوطن إسرائيلي هاجموا صباح اليوم السبت، بحماية جيش الاحتلال، تجمع "عين رأس العوجا" شمال أريحا بالضفة الغربية المحتلة، حيث قتلوا ما يقارب 100 رأس من الأغنام وسرقوا 1500 أخرى.

المستوطنون يهاجمون الأغنام بالضفة الغربية 

ويأتي هذا الهجوم في سياق سياسة المستوطنين لتضييق الخناق على الفلسطينيين، الذين يعتمدون على الثروة الحيوانية كمصدر رزق رئيسي.

وتستهدف هذه الهجمات تفريغ المنطقة من أهلها، في إطار مخطط استيطاني أوسع للسيطرة على الأراضي الرعوية وموارد المياه.

 

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ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته وهجماته على مناطق متفرقة في الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط التهجير وإفراغ القضية الفلسطينية.

وعمدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تسليح المستوطنين المتطرفين من أجل مهاجمة الفلسطينيين العزل.

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المستوطنون الضفة الغربية أريحا جيش الإحتلال الإسرائيلي

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