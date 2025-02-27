ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، أن عددا من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأعلنت محافظة القدس في بيان صادر عنها اليوم، أن 376 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنين اليهود ينفذون جولات استفزازية داخل المسجد الأقصى بشكل مستمر، الأمر الذي تسبب في تصاعد العنف، وكان أحد أسباب عملية طوفان الأقصى.

وكثرت عمليات اقتحام المسجد الأقصى خلال فترة حكومة اليمين المتطرف، حيث شجع وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، وهو ما تسبب في زيادة التوترات بالمنطقة.

وحذرت الكثير من المنظمات الدولية من خطورة عمليات اقتحام الأقصى، لما لها من تأثير كبير على زيادة التوترات والصراعات بالمنطقة.

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