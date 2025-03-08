محافظ الإسماعيلية يهنئ سيدات المحافظة بيوم المرأة العالمي (صور)

هنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معربًا عن تقديره للمرأة، وخاصة سيدات محافظة الإسماعيلية، وأشاد بتضحيات المرأة المصرية ودورها الفعَّال في بناء المجتمع وتنمية الأجيال.

تمكين المرأة المصرية

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بتمكين المرأة، مشيرًا إلى وجودها القوي في مراكز صنع القرار والمجالس النيابية.

أهمية المبادرات الرئاسية لتنمية صحة المرأة

كما أشار إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والعمل على تمكينها اقتصاديًّا من خلال البرامج الخاصة بذلك، والتي تدعم المشروعات الصغيرة والأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها.

تمتع المحافظة بالعديد من القيادات النسائية

وأوضح أكرم أن محافظة الإسماعيلية تمثل نموذجًا رائدًا في تمكين المرأة، حيث توجد قيادات نسائية ناجحة في مختلف المجالات قادرات على تحقيق النجاح.

واستعرض محافظ الإسماعيلية أهمية دور المرأة في التنمية المستدامة باعتبارها صانعة للأجيال والمستقبل.

ووجَّه أكرم تحية تقدير لكل امرأة مصرية، مؤكدًا على مكانتها العالية ومشيدًا بتقدير المجتمع المصري لجهودها المتواصلة من أجل رفعة وطنها.

يحتفل العالم اليوم السبت الموافق 8 مارس بـ يوم المرأة العالمي.

وإيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني ترصد فيتو أبرز مكتسبات المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعلان عام 2017 عامًا للمرأة

- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام للمرأة المصرية وتم فيه الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

- في إطار إعلان عام 2017 عامًا للمرأة كلف الرئيس السيسي الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

تمكين المرأة المصرية

- التمكين السياسي ومدى اهتمام وحرص القيادة السياسية ممثلة في استمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية والاعتماد عليها في المناصب القيادية والتنفيذية.

- الدولة المصرية اتخذت كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15% والمستهدف في 2030 الوصول لـ 35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات.

- جاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية الي 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.

بعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم المصرية عام 2018 بالإضافة الي تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل علاوة على 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، ومن المستهدف في 2030 وصول نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية لـ 25%.



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