محافظ الإسماعيلية: 36 مليون دولار إجمالي الصادرات الزراعية خلال شهرين

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية من المحافظة خلال الشهرين الماضيين، بلغ ما يقرب من ١٥٢١٧.٨٢ طن من الخضر والفواكه المجمدة والطازجة، والمحاصيل الحقلية، والنباتات الطبية والعطرية والفراولة المجمدة، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت ٣٦ مليون دولار.

إجمالى الصادرات خلال شهر ديسمبر

وأشار المهندس محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إلى أنه خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر المجمدة والطازجة نحو ١٧٣.٨٨ طن، بقيمة مالية تصل إلي ١٨٥ ألف دولار.

كما بلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة المجمدة والطازجة حوالي ١٨٨ طن، بقيمة مالية تقارب ٧٦١.٢ ألف دولار، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل إلى ٦٨٧٢ ألف طن، بقيمة تجاوزت ٢١.٦٧ مليون دولار، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي بإجمالي ٧٢٨٣.٩ طن وبقيمة مالية إجمالية تجاوزت ٢٢.٦٣ مليون دولار.

تصدير كميات من المحاصيل

كما تم تصدير كميات من المحاصيل الحقلية بلغت ٧٦٩٠ طن خلال شهر يناير الماضي، بقيمة تصديرية حوالي ١٢.٥ مليون دولار، وكذلك كميات من الفاكهة المجمدة والطازجة بلغت ٢٠١ طن بقيمة تصديرية بلغت ٧٢٣.٨٧ ألف دولار، و١٧.٢ طن من النباتات الطبية والعطرية بقيمة تصديرية بلغت ٦٠٧٩ دولار.

كميات الفراولة المصدرة

وتزامنًا مع موسم حصاد الفراولة والذي يعد أحد أهم المحاصيل التصديرية بالإسماعيلية، تم تصدير ما يقرب من ٢٥ طن من الفراولة المجمدة بقيمة تصديرية ٥٤.٢٩٨ ألف دولار خلال شهر يناير الماضي، لتصل إجمالي الكميات المصدرة خلال شهر يناير من الصادرات الزراعية والمحاصيل المختلفة حوالي ٧٩٣٣.٩ طن بقيمة تتجاوز ١٣.٧ مليون دولار.

وأوضح أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عددًا من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من ديسمبر ٢٠٢٤ حتى يناير الماضي ٧٣١ شهادة، منها ٣٦٥ شهادة فقط خلال شهر يناير ٢٠٢٥.

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