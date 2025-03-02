الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

أكاديمية الشرطة: تخريج 43 متدربا من الكوادر الأمنية بالدول الإفريقية

أكاديمية الشرطة:
أكاديمية الشرطة: تخريج 43 متدرب من الكوادر الأمنية بالدول ال

نظمت أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام") بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية لتخريج المتدربين بالدورتين التدريبيتين رقمى (23-24) للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية فى مجالى (دور المرأة كعنصر شرطى أو مدنى فى مهام حفظ السلام ومناطق الصراعات – حماية المدنيين بمناطق الصراع) بإجمالى43 متدربا ومتدربة، يمثلون17 دولة، وذلك خلال الفترة من 1-2-2025م وحتى 27-5-2025م.

و حضر الحفل كبير معلمى كلية التدريب والتنمية، ونائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات وضباط كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، حيث نقل لهم كبير معلمى كلية التدريب تحيات  وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقًا لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.

 

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وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا ارتكز على الدمج بين الجانب النظرى والعملى مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر لضمان إكتساب المتدربين والمتدربات المهارات والقدرات اللازمة فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

ومن جانبهم أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورة بمصر وتقدموا بخالص التقدير لما تم مشاهدته من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل الدورات ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.

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