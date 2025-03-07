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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بناء مخالف بالقنطرة (صور)

جانب من إزالة التعدي،فيتو
جانب من إزالة التعدي،فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بتنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب. 

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تنفيذ إزالة بشكل فوري 

ومن جانبه، أكد محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أنه تم تنفيذ الإزالة بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

جانب من إزالة التعدي،فيتو
جانب من إزالة التعدي،فيتو

تفاصيل حالة التعدي 

وأضاف رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب أن حالة التعدي تمثلت في  أعمدة وحوائط وسملات خرسانية "بدون ترخيص" على أرض زراعية بإجمالي مساحة ٤٠٠ متر مربع، نطاق قرية الرياح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، مع المتابعة المستمرة من محافظ الإسماعيلية حتى الانتهاء من أعمال إزالة التعديات بشكل تام.
 

جانب من إزالة التعدي،فيتو
جانب من إزالة التعدي،فيتو
جانب من إزالة التعدي،فيتو
جانب من إزالة التعدي،فيتو

 

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، وتتوالى باقي المراحل حتى تنتهي في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.

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