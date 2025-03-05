محافظ الإسماعيلية يشارك الأطفال وكبار السن وذوي الهمم إفطار "لمة العيلة" (صور)

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أبناء محافظة الإسماعيلية من أطفال دور الرعاية، وقصر ضيافة كبار السن، وذوي الهمم إفطارهم "إفطار لمة العيلة" لشهر رمضان ٢٠٢٥، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بنادي وشاطئ الفيروز بطريق عمارة السياحي.

أبرز الحضور خلال الإفطار

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وعددًا من وكلاء الوزارة مديري عموم المديريات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

تقديم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان

وحرص محافظ الإسماعيلية على تقديم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعلى مشاركتهم وجبة الإفطار والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه حرص على تناول أول إفطار له خارج منزله، مع عائلته الكبيرة "لمة العيلة" التي تضم أبناءه من دور الرعاية المختلفة، وذوي الهمم وأسرهم، وأهالينا من كبار السن، وكافة الجهات التنفيذية المختلفة التي عملت بكل جهد وإتقان خلال الفترة الماضية".

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

إفطار لمة العيلة

وقالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، شارك في إفطار "لمة العيلة" أبنائنا من دور الرحمة لرعاية البنين، دور الرحمة لرعاية البنات، دار مدرك، والحضانة الإيوائية، وعدد من ذوي الهمم وأسرهم، بجانب أهالينا بقصر ضيافة كبار السن وأندية المسنين بالإسماعيلية، القصاصين، والقنطرة غرب.

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

كما شارك في إفطار لمة العيلة، متطوعي الهلال الأحمر، الرائدات الريفيات، وبعض مكلفي الخدمة العامة؛ تقديرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.