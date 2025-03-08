تجهيزات معملية متطورة لطلاب القطاع الطبي بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومتها المعملية لتوفير بيئة دراسية متكاملة للطلاب، تتيح لهم الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، خاصة في التخصصات الطبية والصحية، وذلك في إطار سعيها لتخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بمهارات علمية وعملية متقدمة.

أهمية الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيقية

وأوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، أهمية الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيقية، لا سيما في كليات القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن التدريب العملي يعد عنصرًا رئيسيًا في إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، حيث يكتسبون من خلاله الخبرة العملية المباشرة التي تمكنهم من التميز في مجالاتهم المختلفة.

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

تقديم مناهج دراسية متطورة

وأكدت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تسعى إلى تقديم مناهج تعليمية متطورة تلبي المعايير الأكاديمية الحديثة، مع التركيز على التطبيق العملي داخل المعامل المجهزة بأحدث التقنيات، مما يتيح للطلاب فرصة التعلم والتدريب وفق أحدث المستجدات العلمية.

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

المزج بين الدراسة النظرية والعملية

وأوضحت الدكتورة نورا رمضان أن المقررات العملية التي يتم تدريسها بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة، تعتمد على مزيج من الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المعامل، حيث يشمل مقرر الوراثة الطبية، المخصص لطلاب المستوى الأول، 3 ساعات معتمدة، منها ساعتان نظري وواحدة عملي أسبوعيًا، ويغطي الجانب العملي للمقرر موضوعات مثل الوراثة الجزيئية والخلوية، والأمراض الوراثية، وأسس التحاليل والتشخيص، كما تضمنت أولى جلسات المعمل تدريب الطلاب على استخدام الميكروسكوب لفحص الشرائح، وتحليل الكروموسومات، وفحصها، وهي مهارات أساسية يتم تدريسها في كليات الطب، العلوم الصحية، والعلاج الطبيعي.

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

وأضافت: كما يضم مقرر أمراض الدم 1، المخصص لطلاب المستوى الثاني، أيضًا 3 ساعات معتمدة (ساعتان نظري وواحدة عملي أسبوعيًا)، وركزت أولى الجلسات العملية فيه على إعداد شرائح من عينات الدم المختلفة باستخدام أنواع متعددة من الصبغات، وفحصها تحت الميكروسكوب، مما يعزز مهارات الطلاب في التشخيص المخبري لأمراض الدم.

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

معامل جامعة الإسماعيلية،فيتو

وتابعت: يشمل مقرر الميكروبيولوجي للمستوى الأول، 3 ساعات معتمدة (ساعتان نظري وواحدة عملي أسبوعيًا)، وبدأ الطلاب تدريباتهم المعملية الأولى على تحضير وعرض شرائح لأنواع البكتيريا المختلفة تحت الميكروسكوب، مما يوفر لهم فهمًا دقيقًا لتصنيف وتحليل الميكروبات وتأثيرها في المجال الطبي.

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