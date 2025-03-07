نجاح جراحة معقدة لإنقاذ طفل اخترق رأسه سيخ معدني (صور)

أشاد الدكتور أحمد أنور عبد الغني رئيس المستشفيات الجامعية التابعة لـجامعة قناة السويس، بالإنجاز الذي حققه أطباء المستشفيات الجامعية بعد أن أنقذوا حياة طفل من الموت بسبب اختراق سيخ حديد لرأسه.

وكان قد تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بالمستشفيات الجامعية التابعة لـجامعة قناة السويس من إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد أن اخترق سيخ معدني رأسه في حادث مروع.

جانب من إجراء الجراحة،فيتو

التعامل مع الحالة فور وصولها إلى المستشفى

تم نقل الطفل فورًا إلى قسم الطوارئ، إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية، والتأكد من أن السيخ لم يصل إلى المناطق الحيوية من الدماغ.

وضع خطة جراحية لإزالته بأمان دون التسبب في نزيف داخلي أو تلف دماغي.

التحضير للجراحة

وتم نقل الطفل سريعًا إلى غرفة العمليات في المستشفى الجامعي بـجامعة قناة السويس حيث تم قص السيخ لتقليل حجمه وتسهيل سحبه بأقل ضغط على أنسجة الدماغ، واستخدام تقنيات جراحية متقدمة لسحب السيخ تدريجيًا وبحذر، ومراقبة أي نزيف محتمل أثناء العملية، و تنظيف المنطقة المصابة وإجراء عملية ترميم للجمجمة والأنسجة المتضررة.

نجاح العملية والتعافي

وعقب أجراء العملية استقرت حالة الطفل بسرعة وبدأ في استعادة وعيه تدريجيًا، وتم خروج الطفل من المستشفى بعد التأكد من استقرار حالته مع متابعة دورية للتعافي التام.

إشادة وتقدير بالفريق الطبي المعالج

أشاد الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني رئيس المستشفيات الجامعية لـجامعة قناة السويس بالإنجاز الطبي مؤكدًا أن العملية تعكس المستوى المتطور للخدمات الطبية في المستشفيات الجامعية وتعزز مكانة المستشفى كمركز طبي رائد في الجراحات الدقيقة والمعقدة.

شكر وتقدير للفريق الطبي

كما يتقدم الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد السيد رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ومدير المستشفى التخصصي والفريق الطبي للعملية المتميز الذي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة لإنقاذ حياة الطفل بعد الحادث المروع، والدكتور محمد عبد العظيم سرحان مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عبدالله احمد شاهين نائب جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمود أبوالقاسم القادري نائب جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد ياسر عاشور نائب جراحة المخ والأعصاب

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