4 أطعمة مهمة على الإفطار لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

مع حلول شهر رمضان المبارك، يجد الكثيرون في وجبة الإفطار فرصة لتجديد عاداتهم الغذائية وتحسين صحتهم.

ويبرز الاهتمام بخفض مستويات الكوليسترول في الدم كهدف صحي هام، خاصة لأولئك الذين يعانون من ارتفاعه أو يرغبون في الوقاية منه.

أطعمة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول بالدم

سلطة الألوان

يعد طبق سلطة الألوان غني بـالألياف والفيتامينات لما يحتويه من العديد الخضروات المختلفة والمفيدة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

فتمثل الفواكه والخضروات الطازجة جزءًا أساسيًا من وجبة الإفطار الصحية، حيث تزود الجسم بالألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية.

ويمكن البدء بتناول التمر كجزء من السنة النبوية، ثم الانتقال إلى سلطة خضراء متنوعة تحتوي على الخضروات الورقية والخيار والطماطم والجزر. كما يُنصح بتناول الفواكه الغنية بالبكتين، مثل التفاح والعنب والفراولة والحمضيات، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار.

المكسرات والبذور

تُعد المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا، خيارًا ممتازًا لوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور، حيث تحتوي على الدهون الصحية والألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار. يُنصح بتناول حفنة صغيرة منها يوميًا للاستفادة من فوائدها الصحية.

البقوليات والأسماك الدهنية

تُعد البقوليات، مثل العدس والفول والحمص، مصادر غنية بالألياف والبروتين، وتساعد على خفض الكوليسترول الضار. كما تُعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، مصادر غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكولسترول الجيد.

زيت الزيتون

يُنصح باستخدام زيت الزيتون في الطهي أو إضافته إلى السلطات، حيث يساعد على خفض الكوليسترول الضار.

كيفية خفض الكوليسترول في رمضان

من المهم تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، وشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام، حتى لو كانت بسيطة مثل المشي بعد الإفطار.

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