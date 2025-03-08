أعراض وطرق علاج الناسور العصعصي وطرق الوقاية منه

الناسور العصعصي هو تجويف صغير أو نفق يتشكل في الجلد والأنسجة الرخوة في منطقة العصعص، أي الجزء العلوي من ثنية الأرداف، أسفل عظم الذنب مباشرةً، وغالبًا ما يحتوي هذا التجويف على شعر وجلد ميت، وقد يلتهب ويتحول إلى خراج مؤلم.

ولا يزال السبب الدقيق لـلناسور العصعصي غير مفهوم تمامًا، لكن يعتقد الأطباء أن عدة عوامل قد تساهم في تطوره، وفق موقع “Medical News Today” الطبي، بما في ذلك:

نمو الشعر: قد يدخل الشعر النامي في منطقة الأرداف إلى الجلد، مما يسبب تهيجًا والتهابًا.

الاحتكاك والضغط: الجلوس لفترات طويلة، خاصةً على الأسطح الصلبة، قد يزيد من خطر تكوُّن الناسور.

العوامل الوراثية: قد يكون لدى بعض الأشخاص استعداد وراثي للإصابة بالناسور العصعصي.

زيادة الوزن: قد يزيد الوزن الزائد من الاحتكاك والضغط في منطقة العصعص.

التعرق المفرط: قد يخلق التعرق المفرط بيئة رطبة تساعد على نمو البكتيريا وتكوُّن الخراج.

أعراض الناسور العصعصي

ألم وتورم في منطقة العصعص، خاصةً عند الجلوس أو الضغط على المنطقة.

احمرار ودفء في الجلد المحيط بالناسور.

خروج صديد أو دم من الناسور، غالبًا ما يكون مصحوبًا برائحة كريهة.

وجود كتلة أو نتوء مؤلم تحت الجلد.

حمى وقشعريرة في حالات العدوى الشديدة.

غثيان في بعض الحالات.

علاج الناسور العصعصي

يعتمد علاج الناسور العصعصي على شدة الأعراض وحجم الناسور، وتشمل الخيارات:

العلاج غير الجراحي

المضادات الحيوية: لعلاج العدوى وتقليل الالتهاب.

الكمادات الدافئة: لتخفيف الألم والتورم.

إزالة الشعر: للحفاظ على نظافة المنطقة وتقليل خطر تكرار الناسور.

تصريف الخراج: في حال تكون الخراج، يتم عمل شق صغير لتصريف القيح وتقليل الضغط.

العلاج الجراحي

استئصال الناسور: إزالة الناسور والأنسجة المصابة جراحيًّا.

فتح الناسور: فتح الناسور وتنظيفه ثم تركه ليشفى من تلقاء نفسه.

الجراحة بالمنظار: إجراء جراحي طفيف التوغل لإزالة الناسور.

قد تشمل المضاعفات المحتملة العدوى، النزيف، وتكرار الناسور، وفي حالات نادرة، قد يؤدي الناسور العصعصي إلى مضاعفات خطيرة، مثل التهاب العظم والنقي أو سرطان الجلد.

نصائح للوقاية من الناسور العصعصي

الحفاظ على نظافة منطقة العصعص.

إزالة الشعر بانتظام.

تجنب الجلوس لفترات طويلة، واستخدام وسادة مريحة عند الجلوس.

الحفاظ على وزن صحي.

ارتداء ملابس داخلية قطنية فضفاضة.

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