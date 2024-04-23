أعراض الناسور العصعصي، وطرق علاجه والوقاية منه

الناسور العصعصي هو ثقب صغير بالجلد يمكن أن يصاب بالعدوى بسهولة، وعادة ما يتشكل في الشق الموجود في الجزء العلوي من الأرداف.

وعندما يصاب الناسور العصعصي بالعدوى فإنه يمكن أن يتحول إلى خراج أو كيس، ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا وقد يفرز صديدًا ودمًا ويكون له رائحة قوية وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

وتؤثر عدوى الجيب الشعري في الغالب على الرجال وهي شائعة أيضًا عند الشباب، كما أنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يجلسون كثيرًا، مثل سائقي سيارات الأجرة وأصحاب الأعمال المكتبية.

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الناسور العصعصي، فيتو

أسباب الإصابة بعدوى الناسور العصعصي

السبب الدقيق للإصابة بـالجيب الشعري غير معروف، ولكن يُعتقد أنه مزيج من تغير الهرمونات، ونمو الشعر، والاحتكاك من الملابس أو من قضاء وقت طويل في الجلوس.

والأنشطة التي تسبب الاحتكاك، مثل الجلوس، يمكن أن تجبر الشعر الذي ينمو في المنطقة على الحفر مرة أخرى تحت الجلد، ويعتبر الجسم هذا الشعر غريبًا ويطلق استجابة مناعية ضده على غرار رد فعله عند التعامل مع الشظية.

وهذه الاستجابة المناعية تشكل الكيس حول الشعر، في بعض الأحيان قد يكون لدى الشخص جيوب متعددة متصلة تحت الجلد.

تحديد الناسور العصعصي والتعرف على علامات العدوى

قد لا يكون لدي الشخص أي أعراض ملحوظة في البداية بخلاف انخفاض صغير يشبه الدمل على سطح الجلد، ومع ذلك بمجرد الإصابة بالعدوى، فإنه يتطور بسرعة إلى كيس (كيس مغلق مملوء بالسوائل) أو خراج

وتشمل علامات العدوى ما يلي:

الألم عند الجلوس أو الوقوف

تورم الكيس

احمرار والتهاب الجلد حول المنطقة

خروج صديد أو دم من الخراج مما يسبب رائحة كريهة

تكوين أكثر من قناة جيبية، أو ثقوب في الجلد

قد يعاني أيضًا من حمى منخفضة الدرجة، ولكن هذا أقل شيوعًا.

كيف يتم علاج الناسور العصعصي؟

إذا تم تشخيص الحالة في وقت مبكر، فلا يعاني المريض من ألم شديد، ولا توجد علامة على الالتهاب، فمن المحتمل أن يصف الطبيب مضادًا حيويًا واسع النطاق، المضاد الحيوي واسع الطيف هو مضاد حيوي يعالج مجموعة واسعة من البكتيريا.

المضادات الحيوية لا تشفي من الناسور العصعصي، لكنها توفر الراحة من العدوى والانزعاج، ويوصي الطبيب بإجراء فحص متابعة، وإزالة الشعر بانتظام أو حلاقة مكان الإصابة.

الوخز

يخفف هذا الإجراء من الأعراض الناتجة عن الخراج أو تجمع القيح داخل الجيوب الأنفية، وقبل هذا الإجراء سيعطي الطبيب مخدرًا موضعيًا، ثم سيستخدمون مشرطًا لفتح الخراج وسيقومون بتنظيف أي شعر أو دم أو قيح من داخل الخراج.

ويقوم الطبيب بتغطية الجرح بضمادة معقمة ويسمح له بالشفاء من الداخل إلى الخارج، عادة ما يشفى الجرح خلال أربعة أسابيع، ولا يحتاج الكثير من الأشخاص إلى أي علاج إضافي.

حقن الفينول

يعطي الطبيب مخدرًا موضعيًا، ثم يقوم بعد ذلك بحقن الفينول وهو مركب كيميائي يستخدم كمطهر في الكيس، قد يلزم تكرار هذا الإجراء عدة مرات، وفي نهاية المطاف يؤدي هذا العلاج إلى تصلب الآفة وإغلاقها.

الجراحة

إذا كان المريض يعاني من عدوى الجيوب الأنفية المتكررة أو إذا كان لديه أكثر من قناة جيبية واحدة، فسيوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية.

سيتم إعطاؤه مخدرًا موضعيًا، بعد ذلك سيقوم الجراح بفتح الآفات وإزالة كل القيح والحطام، وبمجرد اكتمال هذه العملية يقوم الجراح بخياطة الجروح لإغلاقها.

واعتمادًا على شدة الاضطراب ونوع العلاج، عادة ما يتم شفاء الناسور العصعصي المصاب خلال 4 إلى 10 أسابيع.

مضاعفات عدوى الناسور العصعصي

يوجد عدد من المضاعفات التي قد تنشأ من عدوى الناسور الشعري، وتشمل هذه العدوى الجرح وتكرار العدوى حتى بعد الجراحة.

الناسور العصعصي، فيتو

وتشمل العلامات التي تشير إلى إصابة الجرح بالعدوى ما يلي:

ألم حاد

جلد ملتهب ومتورم

درجة حرارة مرتفعة

تسرب الدم والقيح من مكان الجرح

رائحة كريهة قادمة من الجرح

الوقاية من عدوى الناسور العصعصي

يمكنك الوقاية من عدوى الناسور الشعري عن طريق:

غسل المنطقة بشكل يومي بالصابون المعتدل

التأكد من إزالة كل الصابون

المحافظة على جفاف المنطقة تمامًا، وتجنب الجلوس لفترات طويلة