رجال طائرة الأهلي يفوز على بتروجت ويتأهل لنهائي كأس السوبر

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر، بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3-0، ضمن المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وحقق الفريق الفوز بفضل الدفاع القوي والإرسالات الساحقة.

وتفوق «رجال طائرة الأهلي» على بتروجت في الشوط الأول بنتيجة 25-16، وفاز في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، وحسم الفريق الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-20.

وتوج فريق رجال طائرة الأهلي بلقب كأس السوبر الموسم الماضي على حساب الزمالك، بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

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