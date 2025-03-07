الجيش اللبناني: دخول مستوطنين إسرائيليين إلى لبنان خرق للقوانين

قال الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في بلدة حولا جنوبي البلاد.

الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بخرق القوانين

وأضاف الجيش اللبناني في بيانه: دخول مستوطنين إلى لبنان خرق للقوانين والقرارات الدولية والقرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دخلت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين صباح الجمعة بلدة حولا جنوبي لبنان، في "زيارة دينية" تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وحسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فقد دخلت مجموعة من المستوطنين إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية صباح الجمعة.

وقالت الوكالة إن "الموقع يدعي الصهاينة أنه تابع للحاخام شي"، علما أن إسرائيل أعلنت عن الجولة يوم الخميس.

وتم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية التي انتشرت بها.

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